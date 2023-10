Saiko sorprende a unos seguidores de madrugada mientras hacen cola para su concierto

Por redes sociales y de sorpresa. Así anunciaba Saiko (Granada, 21 años) que sus seguidores granadinos podrían disfrutar de un espectáculo gratuito hasta completar aforo en la sala de Industrial Copera para conocer su nuevo trabajo 'Bandidona'. Y sin pensárselo dos veces, Román Moleón (20 años) y Luis Fernando Rodríguez (19 años), dos amigos de Granada se fueron directos a la puerta de la sala para asegurarse su pase y primera fila para ver de cerca a su cantante favorito. Desde primera hora de la noche estos dos granadinos se concentran en la puerta, "estábamos por la zona, nos encontramos un Qr y al escanearlo y ver el cartel, no nos lo pensamos ni dos veces, fuimos a casa a por un par de cosas y nos vinimos corriendo", explican.

Y en mitad de la noche recibieron una visita muy especial. Sobre la 1:45 de la madrugada el propio Saiko se acercó hasta La Zubia para saludar y llevar algunas provisiones a los que hacían cola desde primera hora. Román explica orgulloso a Granada Hoy que también fue el primero en la cola del concierto que ofreció en Plaza de Toros a finales de septiembre. "Me encanta Saiko, no sé que sorpresas nos esperan esta noche, vengo con la mente libre a disfrutar con todo lo que nos sorprenda. En cuanto lo anunció pensé que tenía que entrar en la sala si o si, así que me vine".

Sobre la visita inesperada del artista granadino en mitad de la noche, Román asegura que algo se esperaba. "Es muy activo en redes sociales y en cuanto pusimos que ya estábamos en cola, estuvo reaccionando a los comentarios que poníamos. Algo nos olíamos", cuenta Román. Por su parte, para Luis Fernando si que fue toda una sorpresa. "Estaba medio dormido y al principio no me di ni cuenta, luego no me lo creía, fue increíble, algo que seguro que no olvido". Ambos amigos explican que Saiko estuvo una media hora con ellos charlando y preocupándose por que no les faltara nada.

Esta mañana la cola para entrar a la Copera ha ido creciendo, algunos grupos de amigos se entretienen desde primera hora jugando a las cartas, dando unos toques al balón o simplemente cantando desde 'Polaris' a 'Buenas' o 'Supernova'. La sala tiene un aforo limitado, y muchos de ellos son conscientes de que se quedaran a las puertas, pero no es problema. El propio artista ha avisado que aquellos que se queden fuera podrán disfrutar de otras sorpresas.

Estos 3 chavales estaban haciendo cola ya y no he podido resistirme a llevarles unas pipas, nos vemos ahi mañana 😎 pic.twitter.com/77TdLuAnEp — SAIKO (@saikobeibe) October 26, 2023

El artista granadino ofrecerá un show especial en la Industrial Copera para presentar su último trabajo, en un evento con entrada gratuita hasta completar aforo, y que contará con los DJ Set de Lamanodeoro y Debajodeluli. La apertura de puertas del evento se realizará a las 20:30 horas.

No es la primera vez que el artista realiza una acción de este estilo, ya que en septiembre ofreció junto a Quevedo un espectáculo similar en Madrid, dentro de la campaña de promoción de 'Buenas', el trabajo junto a Quevedo.