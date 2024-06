De 'Sakura' a Granada: Saiko revoluciona la ciudad en un fin de semana muy 'rojiblanco'

Al ritmo de '3 Caídas' la capital se traslada por unas horas hasta 'Sakura' para disfrutar a un ritmo frenético del sueño de un grupo de chavales que decidieron hace un tiempo que su sueño era vivir de la música sin salir de Granada. Y cómo si de un viaje espacial se tratase, Saiko trasladó en su particular 'saikoneta' a todos sus adeptos hasta el estadio Nuevo Los Cármenes para disfrutar del primero de los dos conciertos que suponen, además, el regreso de un espectáculo cultural de estas características al estadio después de 19 años.

Solo unos acordes hicieron falta para que el 'rugir' de los aficionados empezasen a corear junto al de Armilla una a una todas sus canciones. Y es que como bien dice en 'Yo lo soñé', una de sus canciones junto a Omar Montes, el de Armilla ha pasado "de ser promesa a que llenar un Wizink no sea sorpresa […]" o a llenar el estadio de su ciudad, como también parafrasea en la canción. Un concierto que ha estado plagado de sorpresas desde el inicio con el cántico de los aficionados, como si de un partido real se tratase, para pedir al artista que saliese en escena. Momentos de ilusión, nerviosismo y muchas ganas de disfrutar del espectáculo que se ha iniciado con la participación de la banda de Las Tres Caídas y un juego de luces, fuegos artificiales y llamaradas para pedir "Graná mucho ruido para el Saiko". "¿Estamos listos para esta noche, sí o no? Que se note que estamos en mi casa", pedía el propio Saiko tras el pistoletazo de salida para dar paso a 'Eskeleto' o 'Sakura'.T ras crear clima con 'Otra Vez' y 'Como Suenan las Estrellas', Saiko se sinceraba con su público y contaba lo que había costado montar el espectáculo en Los Cármenes para que fuera el mejor de todos. "Me gustaría estar ahí abajo para disfrutar del concierto con vosotros, pero si me bajase pues ya sabéis, no hay concierto2, bromeaba. Aunque uno de los momentos más esperados de la noche llegaba con la aparición de Omar Montes y su 'Yo lo soñé', la canción que ambos tienen junto a Ilia Topuria. Acto seguido el estadio se vino arriba con 'El Pantalón', el último éxito del de Pan Bendito junto a Lola Índigo y Las Chuches.

Una vez desvelada la primera gran sorpresa de la noche, Saiko subió la temperatura con 'Carnet' y 'Las Bratz'. "Tenemos un tema número 1 desde hace un mes, queremos que el estadio se caiga con él", pedía Saiko para dar paso al estallido de la afición al ritmo de 'Badgyal' junto a JC Reyes, al que ha agradecido que fue el primero que le pidió grabar un tema con él cuando no era conocido, y que ha cantado su éxito 'Fardos'.

Los más nostálgicos lo dieron todo al ritmo de 'Tuenti', 'Número Telefónico' y 'Malibú'. "Ya empieza a hacer calor en Graná y hay que dormir con las ventanas abiertas. Vamos a cantar un poco de verano, cantad conmigo", pedía para empezar a entonar 'Arena y sal', uno de los grandes éxitos del verano de 2023.

Quizás uno de los momentos más esperados, por lo mucho que se especulaba que Dellafuente fuese una de las sorpresas que tenía el de Armilla preparada, era el momento de 'Luna', aunque finalmente entonaba "Cuando te encuentre la luna, dile que no está' perdía" en solitario. Pero la pena duró poco, porque por sorpresa Pepe y Vizio se subieron al escenario para cantar 'Cosas Bonitas', y recibir el cariño del público que tiene ganas de ver a estos granadinos en directo.

En un momento de la noche, el de Armilla paró el concierto para pedir a la seguridad que se acercasen hasta un punto próximo de la pista donde pasaba algo. El calor y las muchas horas de espera para muchos seguidores no son buena combinación.

Otra de las grandes ausencias ha sido Quevedo. Aunque la aparición del canario era difícil porque se encuentra dentro de su descanso indefinido, mucho se había barajado la posibilidad de que hiciese su aparición por Los Cármenes, no obstante el público lo dio todo y apoyó al 100% a Saiko con 'Buenas'.

"Todo el mundo sabe lo que cuesta que salgo adelante en Granada, y que te apoyen, pero todo esto lo hago porque amo de verdad mi tierra y cuando te vas fuera y vuelves te das cuenta de que todo el mundo quiere a Graná pero cuando te toca estar fuera de casa te das cuenta cuanto lo echas de menos cuando bajando pasas Atarfe y ves la Sierra y toda Granada. Para mi es una bendición estar aquí toda mi gente. Por eso quiero que se caigan Los Cármenes abajo, si mañana tenemos que reconstruirlo corriendo para el próximo concierto, no pasa nada, lo reconstruimos, pero quiero que todo el mundo haga ruido", indicaba para dar paso a 'Reina', otra de sus grandes bastiones.

Tampoco faltaron 'Antidepresivos', ' o X'clusivo' junto al Gonzy y 'Cosas que no te dije'. La recta final del concierto se acercaba, pero Saiko pedía a todos sus incondicionales que sacasen los móviles para alumbrar el estadio en uno de los momentos más emotivos de la noche: una pedida de mano sobre el escenario de dos seguidores.

Aunque la noche dio para mucho, Saiko se guarda algún as bajo la manga para el concierto del sábado por ser el primero que anunció y del que volaron las entradas apenas una hora después de salir a la venta.

La previa del concierto

Pero si hay algo que caracteriza a Saiko es su afán por sorprender a todos sus seguidores y hacerlos partícipes en cada paso que da. Los dos conciertos, con los que cerrará la gira de ‘Sakura’, son solo la guinda del pastel de todo lo que el cantante ha ido ofreciendo a lo largo de las semanas a sus fans. Desde traer hasta la capital a un buen elenco de amigos para cantar sobre el escenario algunas de sus colaboraciones más icónicas, hasta montar toda una fiesta con dj, bar, zona de gaming o de maquillaje en las inmediaciones del estadio para hacer más amena la espera o aparecer en el autobús del Granada C.F. -del que es muy seguidor- para regalar multitud de bufandas conmemorativas del concierto. Estos conciertos son posibles gracias a una adenda al convenio firmado en junio del año pasado entre el Ayuntamiento de Granada y el club nazarí y por el empeño del artista urbano para montar un gran espectáculo en casa.Además del lleno en casa, Saiko también vendió en horas todas las entradas de su gira Sakura 2024 para el Wizink Center de Madrid y para el Palau de Sant Jordi de Barcelona.