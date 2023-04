Cuando el arte no tiene ni tiempo ni edad

Hace unos meses en las páginas de este periódico me atrevía a hacer una reflexión sobre las muchas derivas que existen en la plástica contemporánea. Permítanme que entresaque algunos de aquellos argumentos. La creación artística pasa por unos momentos de verdadera indefinición. No es fácil valorar las muchas circunstancias que intervienen en lo artístico ; no lo es para el espectador mediano , ni para el aficionado ejemplar que asiste impertérrito a ese vasto horizonte de propuestas, ni para el avezado estudioso de la historia del arte, ni para el ”modernito” snob que gusta crear expectantes empatías con infumables propuestas de imposible asimilación, ni para el propio colectivo de artistas en ejercicio que trabajan diariamente atendiendo a sus criterios y en medio de un proceloso mar de asuntos que, lejos de favorecer los trabajos, posibilitan derivas peligrosas por incongruentes.

Posdata

Este que esto les escribe, después de cuarenta años consumiendo arte todos los días, no es capaz de saber nada. Se levanta inquieto, con muchas buenas inquietudes y grandes expectativas. Se acuesta abrumado y sabiendo un poco menos que el día anterior. Y ¿por qué? No lo sé, nadie lo sabe. Y, créanme, me duele en el alma. A mi querida joven artista, en ciernes, la animo constantemente. Cree en el arte. Busca el arte en el arte de siempre, le digo. Yo, mientras tanto, pienso en aquella genialidad del gran Rafael El Gallo: “¡Clásico, e lo que no se pue hace meho!”