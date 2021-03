Una Semana Santa de cine: reabren las salas de Granada el viernes y con nuevo horario matinal

Los amantes del cine están de enhorabuena esta Semana Santa: las salas granadinas volverán a abrir sus puertas a partir del viernes tras el cierre el pasado enero. Los Kinépolis (Pulianas y Nevada) confirman la reapertura en su página web. "Te informamos de que a partir del viernes Kinépolis Granada y Kinépolis Nevada abrirán de nuevo sus puertas. Estaremos abiertos todos los días", aseguran. A la buena noticia, se suma otra novedad: la proyección de películas en un nuevo horario matinal en ambos complejos, rescatando así una rutina olvidada. El Ocine Serrallo también pondrá títulos en horario matinal los domingos a las 12:00; y el Alhsur probará la nueva fórmula del 27 de marzo al 4 de abril.

Los amantes de la acción podrán disfrutar de estrenos muy esperados como Godzilla vs Kong y Monster Hunter, que sólo se podrán ver en la gran pantalla y no en plataformas como se viene haciendo en los últimos meses. Los más pequeños de la casa (y no tan pequeños) tendrán la oportunidad de ver películas como Tom y Jerry, Digimon Adventure: Last Evolution Kizuna y Raya y el último dragón. Las españolas Libertad, thriller complementario de la serie homónima de Enrique Urbizu, y Un efecto óptico (con Carmen Machi y Pepón Nieto) también estarán disponibles en la cartelera. Además, el Ocine Serrallo proyectará Nomadland, la road movie triunfadora en los Globos de Oro y que aspira a reinar en los Oscars.

El Madrigal, cuya actividad no ha cesado estos meses por puro amor al cine, tendrá en la cartelera Las niñas a las 16:00. La primera película fue la gran triunfadora en los Premios Goya y también la que ha conquistado los corazones de miles de espectadores españoles en el año de la pandemia. La cinta de Pilar Palomero se llevó el Premio Goya a mejor película, guion, dirección novel y fotografía (este último galardón, que correspondió a la boliviana Daniela Cajías, no se le había dado nunca a una mujer en 35 ediciones). El cine se adelantó al fenómeno de Las niñas proyectándola a primeros de septiembre de 2020 e invitando a su directora para presentarla a finales de ese mes con motivo del 60 aniversario de la apertura de la sala.

El cine también tendrá en su cartelera Volver a empezar en sesiones de 18:00 y 20:00. La película de Phyllida Lloyd cuenta la historia de Sandra (Clare Dunne), una joven madre soltera que un día decide abandonar a su abusivo ex marido y luchar contra el corrupto sistema inmobiliario. Su idea consiste en construir su propia casa, un hogar cálido, seguro y feliz donde crezcan sus dos hijas pequeñas. Para ello contará con una serie de amigos dispuestos a apoyarla y ayudarla. En el proceso, además, no sólo reconstruye su vida, sino que también se descubre a ella misma.