Sexy Zebras: "El barrio lo es todo, donde crecimos pero también donde nos hemos desarrollado como músicos"

Seis años después Sexy Zebras vuelven a salir a la carretera y lo hacen con un nuevo trabajo, Calle Liberación, un disco inspirado en su barrio, Hortaleza, y que supone una especie de 'renacimiento' de la formación madrileña, después de la marcha de Samuel Torío (batería) en los albores de la pandemia. La vacuna, la encontraron, de nuevo, en casa; Jesús Luna, hermano de José (guitarra y voz) tomó las baquetas y el grupo volvió a ponerse en marcha.

Ahora, estos "tres amigos de toda la vida", como ellos mismos se definen, aterrizan en el Sierra Nevada Por Todo lo Alto para presentar su última creación y poner el punto final al festival.

Para alguien de ‘interior’, ¿impone tocar en un sitio a más de 2,000 metros de altura?

Granada siempre impone, es una de nuestras ciudades favoritas y la familia de José y Jesús provienen de esas tierras maravillosas. Creo que nunca hemos tocado a tanta altitud, por lo que claro que nos impone.

Calle Liberación es el nombre de su último disco, pero también de ‘vuestra’ calle en Hortaleza ¿qué significa la palabra ‘barrio’ para ustedes?

El barrio lo es todo. Nuestras familias siguen viviendo en Calle Liberación. Yo (Gabi) intento desayunar todos los días con ellos. El barrio es la raíz, donde crecicmos pero también donde nos hemos desarrollado como músicos.

Su anterior disco fue La polla, una palabra que aquí en Granada es casi religión, ¿qué significa esa palabra para el grupo?

En nuestro mundo solo tiene dos significados: algo que mola mucho, que es superior y el miembro viril masculino.

En varias entrevistas declaran que no se sienten muy identificados con la escena musical española, ¿a qué se debe?

¿Eso dijimos? Joder la cantidad de tonterías que decimos a veces (como bien explicamos en nuestra canción Tonterías). Pues vamos a cambiar esa respuesta aquí y ahora diciendo que si nos sentimos identificados, que nos encanta la música española, desde Camarón de la Isla a La Plazuela y que ojalá sigamos siendo parte de una escena tan bonita, ecléctica y de calidad durante muchos muchos años.

Volviendo al disco, “abre las fronteras / que nos partieron en dos”, cantan en un tema del nuevo disco. Un mensaje muy osado en un contexto con conflictos bélicos como Níger o Ucrania

Esa canción habla del amor, de reconciliarse, de que hay veces que es mejor dejar pasar el pasado y centrarse en los nuevo, en lo que viene. De ahí esa frase que mencionas.

Más allá de eso, hay cierto aire combativo en el disco, por ejemplo en canciones como O todos o ninguno.

Me gusta que te lo tomes combativo, para eso es la música y su libre interpretación. En mi mente no es combativo, al revés, es de unión. “Donde vamos uno vamos todos”. Pero me parece precioso que cada uno se lo lleve a un terreno distinto.

Otra es Canción para resucitar. Después de todo lo que han pasado como grupo estos años, ¿es una canción que Sexy Zebras dedica a Sexy Zebras?

(Risas) Me encantan tus interpretaciones. Pues nunca lo había pensado así, pero te voy a contestar con un rotundo sí, está canción nos ha ayudado mucho a niveles personales para coger fuerzas en los momentos complicados.

El disco esta producido por Raúl Pérez, productor de grandes artistas como Novedades Carminha o Sen Senra. ¿Cómo ha sido trabajar con él?

Una bendición absoluta. Conocer a Raul y su casa es una de las mejores cosas que nos han pasado como grupo y como personas. Amor y admiración absoluta por Raúl.

Como surge lo de hacer un disco autoeditado. ¿Es una decisión propia del grupo o una imposición al no tener acomodo en el mercado

Todos nuestros discos son autoeditados, siempre nos ha gustado hacerlo con nuestro equipo interno. Para Calle Liberación nos hemos asociado a grandes profesionales como Altafonte para la distribución o Alan Queipo en el tema de comunicación y prensa. No tenemos nada en contra de las discográficas pero por ahora este camino nos ha funcionado.