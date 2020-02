Hace unos meses, Ficzone confirmaba la asistencia del actor Doug Jones a la nueva edición del festival previsto el 28 y 29 de marzo en Fermasa. El artista está detrás de la máscara de personajes como Abe Sapien (Hellboy y Hellboy II) y el Fauno y el terrorífico Hombre Pálido de El Laberinto del Fauno. Actualmente, interpreta al comandante Saru en la serie Star Trek Discovery de Netflix.

Otro de los invitados de honor será Shinichiro Watanabe, director de Cowboy Bebop y Samurai Champloo. El guionista japonés de anime asistirá a un encuentro con sus seguidores y a varias sesiones de firmas durante la convención granadina, que se celebra en la Feria de Muestras de Armilla. Netflix estrenó la última serie de Watanabe, Carole & Tuesday, en agosto de 2019.

Otras de las grandes aportaciones de este director se pueden encontrar en Animatrix, donde dirigió dos de los cortos de este recopilatorio (Kid's Story y A Detective Story). Si en algo destaca este director es en su capacidad para mezclar distintos géneros, incluida la música, indispensable en muchas de sus obras. El artista debutó como co-director con la película Macross Plus, producida por Sunrise, en 1994.

Watanabe también ha trabajado en series como Terror in Resonance (Zankyô no Terror) y Kids of the Slope (Sakamichi no Apollon) donde volvía a mezclar jazz y animación. También fue el director Space Dandy, serie que anunció en exclusiva cuando estuvo por primera vez en FicZone en el año 2012 y que supuso una colaboración con el estudio Bones para traer a la pantalla esta comedia de ciencia-ficción ambientada en el espacio.

Muchos de sus fans siguen al director japonés de anime desde Cowboy Bebop (1998), una serie de televisión protagonizada por unos cazarrecompensas que viven mil aventuras en el espacio (su banda sonora, una mezcla de distintos géneros musicales, y los tiroteos son indispensables en esta producción). El artista reflexiona en esta producción sobre la imborrable y dolorosa huella del pasado, uno de los leitmotiv de sus obras.