El sello granadino Sweet Mary Records presenta a sus dos últimos fichajes en un doble concierto en Lemon Rock

Se cumplen dos años desde que el sello granadino Sweet Mary Records iniciara su andadura editando y promocionando proyectos musicales de carácter internacional con vertientes diferentes a la de los sellos habituales, incluso dentro del underground. El country rock de The Dirty Browns, la psicodelia british de Darren Joseph Andersono, el punk rock de los asturianos Los Roncos o el garage trash de Captain Trasho, formaron parte del catálogo del sello en sus primeras referencias. El próximo viernes 7 de octubre, Lemon Rock recibe en su escenario de calle Montalbán a las dos últimas bandas que han pasado a formar parte del catálogo del sello: Black Toska y Marchica.

Black Toska, banda madrileña formada actualmente por Víctor García (voz), Diego Fernández De La Hoz (guitarras, bajo), Jorge Fernández de la Hoz (Bajo) y Miguel Ángel Santos (batería), recoge esa querencia al abandono tan humana para destilar un embriagadora fórmula musical compuesta por diferentes tradiciones: americana, gótico, dark country o death blues son algunos de las expresiones musicales que se encuentran en los surcos de su debut, Someone's Nightmare Blues, disco de 10" editado en 2021. Una banda con lenguaje propio y marcada personalidad, con imágenes potentes, historias que juegan entro lo directo y lo universal, sin ofrecer nada fácil pero sugiriendo con nervio y transitando por esa trinchera fronteriza donde riñen luz y oscuridad. De algún modo, la manifiesta militancia con la que los madrileños acostumbran a lanzarse a homenajear oscuros referentes del death-country y el hillbilly apaleado ha terminado situándolos en otra división: la de las bandas condenadas a la leyenda.

Black Toska practica un tenebroso punk blues (o post punk) con referencias muy vigentes que señalan a Black Rebel Motorcycle Club, The Chrome Cranks o, por qué no, al omnipresente Billy Childish, junto con otras más clásicas que alcanzan a Howlin' Wolf, Nick Cave & The Bad Seeds o al mismísimo Tom Waits.

En 2022 Black Toska ha presentado su segundo trabajo editado por Sweet Mary Records y el sello madrileño Delia Records, el EP Disingenuous Tears en el que retoman ese sonido oscuro y en el que siguen navegando por diversas tradiciones del cancionero americano mientras ya tienen preparados nuevos temas de su tercer disco, Dandelions... cuya portada estará ocupada por una ilustración de Diego Vasallo.

Y es que el artwork de sus lanzamientos discográficos es otro de sus puntos más característicos, siempre buscando la máxima coherencia con su música corre a cargo de James Johnston, colaborador habitual de Nick Cave, PJ Harvey o Gallon Drunk.

Es opinión generalizada en prensa especializada que Ped Xing, el disco con el que ha debutado Marchica, ha sido uno de las más interesantes y novedosos lanzamientos de este año musical. Marchica es la banda y Miguelo Gómez (bajo), Antonio J. Moreno El Ciento (batería, voz, teclados, percusión), y el músico californiano de Long Island, California, Pete Marchica (compositor, arreglista, voz, guitarra y teclados) los orfebres responsables de esta maravilla. Su sonido está definitivamente impregnado por su pasión por los años 90, el alt rock USA en su militancia más independiente y lo-fi, el do it yourself, además de su relación con bandas como Sebadoh, Pavement, Built to Spill, Bill Callahan, Flaming Lips o J Mascis, que constan como algunos de sus indiscutibles referentes, todo ello con un refrescante aderezo de la Americana de Wilco o Magnolia Electric Co. Con dos ediciones muy limitadas en el mercado, 100 copias en España y otras 100 en California, Sweet Mary Records, el sello sevillano Happy Place y Shoreline Records han lanzado en este 2022 uno de los discos más refrescantes del año con un artwork y diseño a cargo del ilustrador El Ciento.

Un disco sobresaliente con una producción exquisita a cargo del propio Pete Marchica y Jimmy Jack Flash Dueñas que supone una auténtica revitalización y puesta al día del género con una docena de composiciones escritas por Pete Marchica que presentarán en directo por primera vez en Granada el próximo día 7 de octubre en los escenarios del Lemon Rock Granada en un formidable tándem junto a los madrileños Black Toska, y un cartel de relumbrón diseñado por el ilustrador Marce Becerring, para dejar marchamo de calidad y su impronta de dos bandas alternativa de máximo interés y vigencia, pues sus propuestas no trascurren por los cauces habituales del rock nacional.