El ‘Universo Lorca’ para conquistar el mundo y atraer la mirada a Granada

"La figura de García Lorca hay que estudiarla, homenajearla y utilizarla para atraer la mirada del mundo a Granada". De granadino, poeta y director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, al granadino más universal, poeta en mayúsculas y figura que mejor proyecta la ciudad de la Alhambra. Ese tal Federico García Lorca, al que la gran institución cultural de promoción de la lengua española le ha rendido un homenaje en su sede madrileña del edificio de las Cariátides con motivo de la presentación del proyecto 'Universo Lorca' en la capital de España.

Esta web, que se estrenó en Granada hace dos meses, y que tras 'enlazarse' también con Madrid desde el faro del Instituto de Cervantes pretende ahora conquistar el mundo y seguir atrayendo la mirada de todas partes hacia la tierra del genio Fuente Vaqueros y su particular universo.

"Esta es la casa de toda la cultura en español", ha afirmado el anfitrión Luis García Montero al final del acto para explicar que este convenio con la provincia de Granada para 'trasladar a Lorca a Madrid' –de nuevo– no supone “ninguna rareza ni ninguna particularidad" ya que se ha hablado de Fuente Vaqueros o Valderrubio en dicho lugar como otros días le toca a otras localidades. "Pero entiendan que a mí me haga particular ilusión", ha rematado García Montero, quien ha podido aprovechar su doble condición de granadino y director del Cervantes (o acaso triple, pues también de poeta) para disfrutar de un acto que sirve también para conmemorar el centenario de la llegada de Lorca a la Villa y Corte.

El evento ha contado con la asistencia de figuras culturales del entorno de Luis García Montero como Miguel Ríos y Víctor Manuel. Aunque el protagonismo ha sido para la mujer de Víctor Manuel, una Ana Belén que se ha enfundado el traje lorquiano para dar un recital con su inconfundible voz de poemas como Balada triste o Gacela del niño muerto.

La cantante y actriz, cuya carrera ha estado ligada a la de Lorca, ha hecho entrega de dos objetos muy especiales a la cámara acorazada de la Caja de las Letras: Ana Belén ha depositado como legado un libro recopilatorio de obras de Federico García Lorca y los pendientes con los que realizó el mítico personaje de Adela en La casa de Bernarda Alba en el teatro y en el cine de la mano de Mario Camus.

"Un pueblo que no ayuda y no fomenta su teatro, si no está muerto, está moribundo". Con estas palabras del propio Lorca ha celebrado Ana Belén la figura del genio granadino y su influencia decisiva en el teatro español del siglo XX, una impronta que llega hasta el día de hoy como se ha comprobado en el homenaje del Cervantes.

Un acto que ha tenido como telón de fondo la presentación de 'Universo Lorca', la plataforma virtual creada por Diputación de Granada como parte de un producto cultural, educativo y turístico para poner en valor la figura del autor de Yerma señalando los lugares emblemáticos que marcaron su vida e inspiraron su obra.

En el acto, además de Luis García Montero y Ana Belén, también han intervenido el presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, y el autor de los contenidos de la web, Alejandro Víctor García, así como alcaldes de los municipios lorquianos.

La vida que late en la Vega

"Es la entrada del mundo al Universo Lorca", ha destacado el presidente de la Diputación, José Entrena, en relación a 'Universo Lorca'. Entrena ha subrayado que este proyecto constituye "otro gran paso para la vuelta de Federico, porque permite adentrarse en los municipios lorquianos, donde pervive el alma infinita de Lorca".

Permite, ha expresado, "conocer mejor su obra, porque cada palabra, cada verso de Federico, está hecho de vida, la vida que late en la Vega de Granada y la vida que un día se quedó rota en un barranco entre Víznar y Alfacar".

www.universolorca.com es el fruto de más de más de un año de trabajo en el que se ha realizado un exhaustivo proceso de vinculación del territorio de la provincia de Granada con Federico, que ha dado lugar a una completa página web que satisfará las necesidades de los visitantes interesados en conocer tanto al hombre como su creación literaria.

"Esta página muestra a los visitantes los museos que guardan su obra, las casas donde residió, los parajes que pisó, los inmuebles y lugares donde concibió sus escritos y, en general, todos los espacios vinculados a su existencia y a su producción literaria", ha explicado.

El presidente ha aclarado que la plataforma virtual debe convertirse "en una referencia para cualquiera que quiera ir tras la huella de la obra y de la vida de la figura más universal de la literatura española del siglo XX".

A través de la web, que está operativa y abierta al público desde el pasado 13 de marzo, se pone a disposición de todos los interesados una amplia y rigurosa documentación, respaldada por estudiosos y expertos, que permite a los visitantes, sea cual sea su exigencia y nivel de conocimiento, elegir itinerarios preconcebidos o bien confeccionar los suyos propios de acuerdo a su interés específico o el número de días que dure su estancia.

El producto Universo Lorca, que es "mucho más ambicioso" que la propia página web, al incluir el desarrollo y señalización de rutas y la promoción nacional e internacional de la figura y la obra de Federico, "contribuye a saldar la deuda que la provincia de Granada tiene con su vecino más universal".

Por su parte, el alcalde de Granada, Francisco Cuenca, ha asegurado que "se ha dado un paso fundamental más para recuperar la memoria de Federico". "En Granada nunca perdimos la esperanza de que viviera; por eso Universo Lorca nos hace sentirlo más", ha manifestado Cuenca, y ha añadido que este proyecto "es otra manera de que su persona, su su alma, su obra y su espíritu, sean y estén".

Se trata de un proyecto liderado por la Diputación de Granada y el Patronato Provincial de Turismo, pero que está siendo compartido y cuenta con el apoyo de instituciones como el Instituto Cervantes, con quien se ha firmado un convenio para extender su proyección más allá del territorio nacional, y cuya implicación han agradecido todos los presentes en el acto.

Su director, el poeta granadino, Luis García Montero, ha destacado "la manera en la que se ha guardado la memoria de Federico, con el parque, con sus casas, y la puesta en marcha del Centro García Lorca, con su legado, donde Lorca ha podido reencontrarse con su ciudad y su ciudad con Lorca".

El periodista Alejandro Víctor García ha recordado que justo hace cien años "Lorca apareció en Madrid con los ojos llenos de sueños y el corazon repleto de lirismo": después de eso, ha relatado, el poeta "llenó el mundo, conquistó América del Sur, visitó Estados Unidos y Cuba pero al mismo tiempo seguía en Granada, construyendo un universo peculiar, pequeño, cerrado, hermoso y huraño".