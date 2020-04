Versiones de César Mekanik para amenizar una cuarentena

"Se trata sólo una pequeña colección muy random (ya me conocéis y la caja bombas está asegurada) de piezas que me tocan muy profundo las fibras , tal y como las siento: cariño, espontaneidad y pasión asegurados. Y alrededor de más menos 0% de virtuosismo. Vamos al lío...". Así empezaba a relatar su serie musical de Versiones para una Cuarentena con siete vídeos subidos hasta la fecha.

"Los bichos de culo inquieto, entre cuatro paredes, por algún lado tenemos que salir en circunstancias como las actuales", reconocía en sus redes César Mekanik hace unas semanas para introducir su primera versión con la canción Sunday Morning del grupo The Bolshoi. Así, explicaba que en medio de un domingo en el que estaba haciendo arroz, "para que de verdad parezca domingo", se inventó para sus seguidores esta selección con cientos de "me gusta" y numerosos comentarios en cada post de Facebook.

Aquí no hay guitarra solamente ni ukelele ni instrumento de viento con el Resistiré ni performance a lo Paquito el Chocolatero. Ni buenismo ni buenrollismo ni falta que hace. El escenario tampoco es un salón trendy ni un balcón ni una terraza. Confinado, entre cuatro paredes de un cuarto austero y silla acolchada, el artista granadino César Cruz está amenizando la velada para muchos fans de su música con una serie de canciones bajo el título de Versiones para la cuarentena. Una selección en la que se acompaña de su voz, del bajo eléctrico, de los efectos del ordenador y también de una guitarra española para hacer sus particulares interpretaciones de The Bolshoi, UV Pop, Mark Lanegan, Décima Víctima, Catherine Wheel, The Jesus & Mary Chain y Lagartija Nick ... Es lo que hay por ahora.

Un repaso a los ochenta y noventa más profundos

El 22 de marzo empezaba la serie titulada Versiones para una cuarentena con la interpretación de Sunday Morning (1986) del grupo The Bolshoi. Dos días después, el 24 de marzo, llegaba otra canción del año 86 titulada Serious de la banda UV Pop interpretada con voz sobre guitarra acústica pregrabada. Del 26 de marzo data la tercera versión, el St. Louis Elegy (2012) de Mark Lanegan. Tres días más tarde vuelta a las ochenta y primer título en español con Tan lejos de Décima Víctima, año 1982. Regreso al inglés el 31 de marzo para adaptar el Black Metallic de Catherine Weel (1991). El 2 de abril fue el turno de The Jesus & Mary Chain con Nine Million Rainy Days (1987) y se cierra el ciclo con Panorama Nº5 de Lagartija Nick.