Vuelta a la vida y a los festivales en Granada

Con las manos arriba, sin parar de bailar y con el alma llena de música, miles de personas tocaron el cielo en la tarde-noche de ayer en el festival Granada Sound. Ni el frío pudo con este festival que ya se ha hecho un hueco en la escena musical granadina.

El Cortijo del Conde adquirió los títulos de duque y rey por derecho propio gracias al grito unísono de granadinos y visitantes pidiendo que la música en directo no se vuelva a ir jamás. Entre estribillos y saltos, Siloé arrancó la tarde del sábado en Granada Sound. El vocalista Fito Robles hasta se dio un baño de multitudes haciendo presagiar lo que ya venía: “Es un honor estar aquí, sois geniales, Granada”, dijo.

Entre medias, la gente iba llegando a la zona del escenario para disfrutar de los grupos. Estefanía contaba a Granada Hoy que “llevo con la entrada desde 2019, desde que salió el cartel que iba a ser en 2020, estoy encantada de estar aquí y volver a vivir los festivales”. Por su parte, Gema, lo tenía claro: “Para mí esto es la vuelta a la vida, hemos estado encerrados, preocupados por nuestra gente, estoy muy feliz de volver a disfrutar de esto”. Y Manolo no se quedaba atrás: “He venido de Cádiz nada más que por esto. Y no me equivoqué”.

Situaciones, vivencias, experiencias, precisamente eso es lo que transmite la música en directo. Letras de canciones que aunque ya estuvieran escritas se hacen únicas en ese momento y ese lugar. Tras Siloé llegó el turno de Santero y los muchachos y su ritmo cien por cien rockero con un toque retro, como su mañana asesina, uno de los temás que más vibró el público granadino.

Y tras estos dos llegó uno de los momentos cumbre del sábado, el concierto de Tu otra bonita, uno de los grupos revelación y que más está sonando recientemente. Todo comenzó con la canción se quemó, la cual cerró el concierto del grupo en Granada Sound, y su carrera se ha disparado. Hicieron vibrar al público con clásicos como alegría de vivir y uno de los más conocidos de su repertorio, que sacó con Juanito Makandé, alitas de mar. “Estoy emocionado, de verdad, es un momento increíble, y soy una persona muy fría, pero esto me está sobrepasando”, dijo el vocalista del grupo a un pie de escenario entregado. De hecho, se subió en los hombros de una persona y cerró su número en el centro de aquel llano al lado de su gente.

Otro plato fuerte llegó tras este concierto.Era el turno de Shinova, una banda de rock alternativo muy acostumbrada a festivales y que también congregó a un elevado número de personas y demostró que lo diferente también tiene su tirón. Sólo ruido, Te debo una canción o La sonrisa intacta fueron algunas de las canciones que este grupo tocó para el Cortijo del Conde.

Tras esto sonó la música del grupo valenciano La Habitación Roja con su nuevo trabajo hasta el fin. Sonido fuerte y rasgado que ya lleva muchos años en la escena musical. Ninguno de los que aguantaban el frío en el Cortijo del Conde pararan de saltar.

Y llegó el plato fuerte en el Granada Sound. De repente, el puñado de personas que había en la zona de escenarios era mucho mayor. No era casualidad. Se esperaba algo así teniendo en cuentra la trascendencia del grupo. No podía ser de otra forma. Sobre las 22:30 horas se subía a la tarima Vetusta Morla, uno de los grupos más reconocidos del indie español a nivel mundial. El Granada Sound tocaba el cielo. La música hacía regresar a todos los presentes allí a la vida. Los clásicos, los más recientes y los más nuevos.

Para finalizar una jornada frenética en los escenarios del Granada Sound llegaron los grupos Amatria y Elyella, unos grupos con un sonido más electrónico pero sin dejar de llevar la esencia festivalera más indie, la misma que no dejó de sonar ni un solo segundo en el Cortijo del Conde. Volvió. Volvió la música en directo a Granada, y recuerden, amenaza con no marcharse nunca más.