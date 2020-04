Aquel dibujo censurado de Aute para la revista granadina 'Poesía 70'

"Hubo muchas revistas literarias, pero Poesía 70 tuvo un papel fundamental. Mostraba que también en el sur de España se podían entender perfectamente los acontecimientos de 1968 y 1969", destaca el investigador Fernando Guzmán. La revista creada por Juan de Loxa fue un soplo de aire fresco en la gris Granada de los últimos coletazos del franquismo, y cambió enormemente la concepción que hasta entonces se tenía de la cultura y el pensamiento. El magacín, nacido al calor del programa de radio emitido bajo el mismo nombre, también fue el portavoz del movimiento Manifiesto Canción del Sur, del que formarían parte Carlos Cano, Justo Navarro, Fanny Rubio, Antonio Carvajal y hasta el mismísimo Luis Eduardo Aute.

El cantautor, que ha muerto hoy a los 76 años, protagonizó uno de los episodios más disparatados de la fugaz historia de la revista. En ella publicó uno de sus primeros poemas en 1969. "Este número, dedicado a las flores, aparece durante el tiempo en que España vivía un estado de excepción, siendo la revista multada por la censura de la época, concretamente por un poema-dibujo de Aute", relata el agitador cultural en su blog. El texto del artista, donde aparece el esbozo de una mujer desnuda y abierta de piernas, disgustó a las autoridades granadinas, quienes lo consideraron "un atentado contra la moralidad", recoge el periodista Fernando González Lucini en Manifiesto Canción del Sur. De la memoria contra el olvido.

'El cementerio' Recuerdo una vez que, viajando en un tren, en mi vagón se encontraban una madre y su hijo de cinco o seis años.

Al pasar por el cementerio de un pueblo, recuerdo haber escuchado al niño preguntar a su madre: - ¿Verdad que los cementerios es donde viven los muertos?

Y su madre que leía una revista gráfica respondió afirmativamente mientras que por la ventanilla del vagón se empezaba a divisar el pueblo donde seguramente mueren los vivos. Un estertórico olor a crisantemos.

"Es evidente que se trataba de una sanción ocasionada por el dibujo de Eduardo, y no tanto por el texto de su poema, texto que era donde en realidad radicaba su actitud más revolucionaria al afirmar que en nuestros pueblos -como consecuencia de la dictadura franquista- se respiraba "un estertórico olor a crisantemos". A partir de aquella multa, Poesía 70 empezó a estar bajo sospecha y fue víctima de todo tipo de acosos administrativos y censuras", explica González Lucini, que no sabe a día de hoy dónde fue a parar el poema-dibujo. En ese primer número, diseñado por Claudio Sánchez Muros, también participaron Juan de Loxa, Enma de Cartosio, Joaquín Sabina, Carlos Cano, Carmelo Sánchez Muros, José Luis Parra, Elena Martín Vivaldi y Antonio Carvajal.

"Sensibilidad, revolución y amor, tres palabras que nos dan la clave y el tono de lo que fue el compromiso adquirido por Juan y todos los componentes de Poesía 70, y que determinaron, sin lugar a dudas, la corta vida que pudo tener la revista. Aquella aventura, en el contexto represivo de la época, era insostenible, era en realidad una provocación que fuera como fuera había que silenciar. ¿Cómo se podían consentir en sus páginas atrevimientos como éste, protagonizado por Aute?", se pregunta el musicólogo. Al censor le daría un infarto ante tal estampa: una mujer enseñando su vagina, al estilo del cuadro de El origen del mundo, llena de flores.

Aute, unido a Poesía 70 y Manifiesto Canción del Sur

Elodia Campra, habitual en el programa de radio Poesía 70 y amiga del poeta granadino, define lo ocurrido como algo "absolutamente demencial y esperpéntico". "Entonces se pasaba la censura. Juan tuvo que pagar una sanción económica. No recuerdo la cifra. Fue terrible. Esa revista la costeaba Juan de su bolsillo. Imagínate una revista de esa calidad. Agárrate que viene curvas", reconoce la escritora. Al margen de eso, recalca Campra, "Aute siempre estuvo a muerte con nosotros y de lado de Poesía 70 y Manifiesto Canción del Sur". "Esto es importante remarcarlo. Era una gran personalidad y le hicimos muchos programas. Juan y él eran muy amigos", recuerda.

El músico, figura clave de la canción de autor, actuó en un homenaje al programa de radio y al movimiento cultural musical en el Carmen de los Mártires a finales de los 90. El creador de himnos como Al alba no dejaría de venir a la ciudad hasta su retirada. El auditorio Manuel de Falla y el Teatro Isabel la Católica fueron su casa. El artista, pregonero de la Feria del Libro de Granada en 2010, también mostraría su inclinación por los versos y el formato audiovisual en una visita a la Casa-Museo de Lorca en Valderrubio. El Festival Abril para Vivir organizó unas jornadas en su honor hace cinco años a las que acudió gustoso.

"A mí, personalmente, me gustaría desarrollar una nueva ideología, que no es nueva, es de toda la vida: el sentidocomunismo. Yo me considero sentidocomunista, aunque el sentido común sea el menos común delos sentidos. Si lo piensas bien, la situación que vivimos es propia del Medievo: el capitalismo se ha convertido en feudalismo, y ya ni siquiera nos faltan las cruzadas", advertía Aute en su última entrevista con este periódico. El compromiso del cantautor con la palabra, la música, las artes y la libertad no se olvidará.