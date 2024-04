La editorial granadina Averso reedita 'El corazón amarillo', el poemario póstumo de Neruda

Aunque cuestionada en los últimos tiempos, la figura del chileno Pablo Neruda se erige como la gran voz y figura de la lírica chilena por su profunda sensibilidad poética, su legado cultural y su compromiso político. De sus manos salieron infinidad de poemas y poemarios, muchos de los cuales forman parte ya de la historia de la literatura, a todos ellos se suma El corazón amarillo, publicado tras su muerte en 1973 y que ahora recupera la editorial granadina Averso.

En el marco de su prolífica y heterogénea producción poética, con títulos como Veinte poemas de amor y una canción desesperada (1924), Residencia en la Tierra (1935) o Canto general (1950), El corazón amarillo se erige como "un poemario póstumo de Neruda una obra otoñal, de balance; es un viaje interior en el crepúsculo de su vida", asegura la editorial, para añadir que "aunque pueda concebirse como una obra menor dentro de su trayectoria, radica en ella el enorme atractivo de permitirnos explorar el reencuentro del autor con sus raíces en vísperas de su muerte".

Publicada originalmente en 1974 bajo la editorial argentina Losada, Averso reedita esta obra con motivo de su medio siglo de vida, coincidiendo además con los 120 años del nacimiento del poeta chileno. Lo hace de forma con una edición que consta de 21 composiciones que muestran a un Neruda risueño, satírico e incluso excéntrico en algunos de sus versos, pese a que el conjunto, de carácter surrealista, se encuentra impregnado por la soledad, la melancolía, los recuerdos y la cercana muerte.

Es este poemario el comienzo de la despedida del Premio Nobel, sabedor de que su existencia toca a su fin, pero incapaz de no regar sus últimos días como poeta con versos que son historia de la literatura hispanoamericana: "De tanto andar una región / que no figuraba en los libros / me acostumbré a las tierras tercas / en que nadie me preguntaba… / Y de tanto no responder / tengo el corazón amarillo".