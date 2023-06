'Las del cine' estrenan 'Elefante', un corto para luchar contra la discriminación laboral del colectivo LGTBIQ+

Cristina y María José Martín, las hermanas granadinas que están detrás del sello 'Las del cine', estrenan este miércoles a las 23:00 horas junto a Cosmo y la oenegé Apoyo Positivo, Elefante, un cortometraje protagonizado por el actor Javier Pereira (Stockholm, Que dios nos perdone) que pretende visibilizar la discriminación laboral que sufren a día de hoy las personas del colectivo LGTBIQ+ en determinadas situaciones del mercado laboral.

Se trata de de la segunda incursión de las granadinas con el canal líder en el ámbito del pago disponible en la totalidad de los principales operadores de pago, ya que con anterioridad crearon De menos, un corto contra la violencia de género que ha cosechado varios premios y ha sido seleccionada en más de 50 festivales de media docena de países.

Un corto que se estrena coincidiendo con el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ y, que cuenta entre su elenco, con la también granadina, Ana del Arco (Machos Alfa).

Javier Pereira (Stockholm, Que dios nos perdone) interpretará a Mario, un abogado con una gran trayectoria que comienza a trabajar para un prestigioso bufete. Un reencuentro con Jaime (Jason Fernández), será el que lo desestabilice. Hace más de 20 años que no ve a Jaime, un amigo de la infancia, que volverá a su vida, pero el ambiente en la oficina no será el mejor lugar para que afloren sus recuerdos de niños ni otras cuestiones que afectan a su vida personal.

La producción se engloba además dentro de Indetectables, una serie de ficción de la oenegé Apoyo Positivo, que nace con la intención de defender los derechos de las personas afectadas por el VIH así como su integración en la sociedad y que actualmente trabaja en los ámbitos de la salud, la educación y los derechos.

Esta no es la primera incursión que 'Las del cine' hacen con Cosmo, en 2021 se unieron para dirigir De Menos, un cortometraje contra la violencia de género protagonizado por Víctor Clavijo y Kira Miró que haganado tres premios y ha sido seleccionado en más de 50 festivales de media docena de países.

Sobre la grabación, María José Martín explica que "ha sido un rodaje súper bonito, los actores han hecho un trabajo increíble, se han volcado con la historia, se han comprometido un montón y la verdad es que tenemos al mejor equipo técnico del mundo, venimos muy rodados y facilita un montón el trabajo". Añade que el mensaje que intentan lanzar es el de "dar visibilidad a estas situaciones para que entendamos todos que no está bien callarse. Ya no es que tú no hagas ese comentario, sino que tampoco seas partícipe. Hay gente que sufre estas consecuencias y tiene ese dolor y no podemos ser cómplices, aunque sea pasivos".

Por su parte, Ana del Arco anima a visionar a visionar el corto por su calidad, tanto artística como técnica, por visibilidad, "para dar visibilidad a esas discriminaciones que sufren las personas LGTBIQ+"; y por último, para reflexionar. "Que cada uno haga examen de conciencia y piense en qué momento he debido alzar la voz y no la he alzado, por qué y animar a todo el mundo, dentro de sus posibilidades porque no es algo fácil, a no callarse la próxima vez".

Desde el canal inciden en la importancia de este tipo de trabajos, ya que el 72% de las personas LGTBIQ+ no ha salido del armario en su trabajo, aunque sí lo hayan hecho en otros ámbitos de su vida. Tienen que convivir con el miedo a las burlas, a dejar de ser valorados por sus cualidades profesionales o incluso a perder el empleo son las razones más frecuentes. Unos datos elaborados en el Proyecto Europeo ADIM, por los Gobiernos de España y Portugal, que reflejan una realidad: en España las personas LGTBIQ+ sufren discriminación laboral, además de tener más dificultades para acceder al mercado laboral.

En cifras, un 90% de las personas LGTBIQ+ considera que su orientación sexual o identidad de género es un inconveniente a la hora de encontrar un trabajo y un 86,6% considera necesario ocultarlo a la hora de hacer una entrevista de trabajo. Así lo pone de manifiesto el informe de UGT Hacia centros de trabajo inclusivos. La discriminación de las personas LGTB en el ámbito laboral en España. Pero incluso dentro del colectivo hay personas más vulnerables que otras.

La Organización Internacional del Trabajo estima que la exclusión laboral de las personas trans alcanza el 85% de desempleo. El estudio Creencias y actitudes de la población española hacia las personas con el VIH, elaborado por Cesida, afirma que un 11,3% de las personas encuestadas desaprueban que una persona VIH trabaje en una oficina con otras personas y un 26% se sentiría incómoda trabajando con una persona VIH.