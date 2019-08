La historia, en femenino plural

Berta Wilhelmi, Gloria Giner de los Ríos, Trinidad Morcillo, Agustina González, Milagro Almenara, Rosario Fregenal, Consuelo Tamayo, María Gracia Cortés Campos. ¿Qué aportó cada una de ellas a la historia local de 1919? La respuesta la tiene la asociación Herstóricas con una nueva ruta donde rescata las biografías de estas mujeres granadinas, talentosas y valientes.

"Queríamos traerlas a la vida y hablar de cómo estaban hace un siglo. Unas estudiaban, otras hacían activismo en la calle y muchas estaban en sus casas", cuenta Mariela Maitane, una de las fundadoras del proyecto cultural y educativo, cuando se le pregunta por Granada, 1919, un paseo por el centro de la ciudad previsto para el 19 Septiembre a las 19:00.

La ruta estrenada en el Festival Gravite se concibe como "un viaje en el tiempo". El público conocerá cómo era el día a día de la ciudad hace un siglo, revisando acontecimientos y recordando a quienes dejaron su huella en la historia local a través de su arte, sus escritos, su activismo o sus ideas. El recorrido discurre por Plaza Nueva, Reyes Católicos, Plaza del Carmen y Acera del Casino, entre otros lugares.

La ruta contempla las protestas contra el caciquismo que tuvieron lugar entre el 6 y el 11 de febrero de 1919 en Granada. La primera rebelión contra el sistema caciquil en toda España tuvo repercusión en otras ciudades de la península. Así lo recoge La Granada insurgente (Comares, 2016) de Álvaro López Osuna, un libro que la misma Mariela Maitane recomienda en sus paseos.

"La escritora Agustina González aparecerá en la Plaza del Carmen, donde se celebró la protesta. Hubo mucha violencia institucional a manos de la guardia civil. Fallecieron un estudiante de Medicina cerca de Derecho y un albañil en Reyes Católicos. La ciudad estaba paralizada. El alcalde y el gobernador civil fueron destituidos", explica. Agustina González, alias La Zapatera, será una de las protagonistas de esta ruta.

La escritora granadina fue una de las primeras personas en proponer la legalización del matrimonio homosexual en España; ideó un sistema de viviendas de protección oficial; creía en la ausencia de fronteras y en el uso de una moneda universal –décadas antes de la fundación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero–; y se presentó a diputada para las Cortes constituyentes bajo el lema Alimento y Paz.

Homenaje a las maestras

Maitane hará una parada en la Escuela Normal de Magisterio de Granada, situado al final de Gran Vía, hoy sede de la Junta de Andalucía y de la Delegación de Educación. Allí hablará de Gloria Giner de los Ríos y de Trinidad Morcillo Raya. La primera, profesora, traductora y escritora madrileña, enseñó en la Escuela Normal de Magisterio y en la Institución Libre de Enseñanza e intentó que el canon androcéntrico de los estudios geográficos incluyera a las mujeres. La segunda, una las artistas granadina más destacadas y a la vez una de las más desconocidas, destacó por sus bordados y pinturas a la aguja excepcionales.

El usuario también descubrirá la vida de Milagro Almenara. La granadina obtuvo el título de bachiller con el segundo mejor expediente del instituto, de 30 asignaturas cursadas logró 24 matrículas de honor. Con sólo 16 años se matriculó en la Facultad de Farmacia en la UGR en 1916, siendo una de las pocas mujeres de la época en cursar estudios superiores. Sin olvidar a Berta Wilhelmi, una filántropa alemana afincada en Granada que impulsó entre otros proyectos las primeras colonias escolares de la provincia y el famoso sanatorio antituberculoso de la Sierra de La Alfaguara.

Para ser maestras, continúa, "tenías que reunir unos requisitos sobre tu persona y no tus habilidades. Me refiero al físico, al estado civil, a la edad. ¡Tenías que estar soltera para ser telegrafista! Y ojo, que también debías acreditar buena conducta. No estaba bien visto que una maestra paseara sola por los bares y se la viera fumar".

La brecha salarial, la violencia machista y el cuidado de la belleza femenina serán algunos de los temas sobre los que se debatirá durante la ruta. "Sacamos un periódico con las protestas de 1919 en portada donde aparece una noticia sobre un hombre que había matado a sus hijos porque su mujer se había separado. Muchas portadas remiten a problemáticas que seguimos arrastrando", se lamenta.

Rutas -'El Darro: mujeres y espacios cotidianos': 7 de septiembre a las 19:00. -'Granada, 1919': 19 de septiembre a las 19:00. -'La Alhambra: ciudad habitada': 29 de septiembre a las 10:00.

Más información en: https://herstoricas.com/.

Al principio del paseo asignan un personaje a una persona. Entonces, sale su nombre y leen su biografía. "Hay mucha gente que se mete de lleno en su papel. Está comprobado que cuando lees algo en primera persona y lo asimilas te acaba dejando un recuerdo más claro. El imaginario colectiva cambia: nuevas figuras, les asignas a los espacios otras caras", destaca Maitane, que explica que "la mayoría de las que sale en este paseo fueron sido fusiladas o represaliadas durante la Guerra Civil o vivieron en el exilio". La ruta abre una puerta al pasado para, según Maitane, "reivindicar a muchas figuras silenciadas de la forma más brutal".

Antes, la historiadora Miriam Exojo, una nueva miembro de Herstóricas, hará la ruta El Darro: mujeres y espacios cotidianos el 7 de septiembre a las 19:00. Será un recorrido por el entorno del río granadino para reflexionar sobre los espacios cotidianos de las mujeres: los espacios de cuidados, religiosos, comerciales y los oficios realizados en torno al río en los último tres siglos.

Ana Belén Moreno, historiadora del arte y guía oficial de la Alhambra, tiene preparado el paseo La Alhambra: la ciudad habitada el 29 de septiembre a las 10:00 en el que "desde una perspectiva feminista analizaremos y repensaremos la imagen que poseemos de la ciudadela y de la vida doméstica que en ella se desarrolló durante la Edad Media y la Edad Moderna".

Más información en su web.