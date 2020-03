'Medio pan y un libro': la defensa de Lorca de "la mayor obra de la humanidad"

El Museo-Casa Natal de Federico García Lorca presentará el jueves la edición especial plurilingüe de Medio pan y un libro. La editorial Kalandraka publicará el discurso pronunciado por el poeta granadino en la inauguración de la biblioteca de Fuente Vaqueros en 1931, que ha sido traducido al catalán, al euskera y al gallego. Al encuentro asistirán el escritor Alejandro Pedregosa, el presidente de la Asociación Entrelibros Juan Mata; y la diputada delegada de Cultura de la Diputación, Fátima Gómez Abad.

En el discurso de elogio a la lectura, Lorca se refiere al libro como "la mayor obra de la humanidad". El poeta hace también un repaso cronológico desde sus precedentes en piedra hasta las publicaciones actuales en papel, pasando por la invención de la imprenta, la "revolución de las almas". Sus palabras ensalzan la literatura como fuente de conocimiento frente a la ignorancia y como alimento espiritual más allá de las necesidades vitales, además de destacarla como horizonte para la liberación individual y colectiva frente a la opresión del sistema económico y político de aquel momento.

"No sólo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría un pan; sino que pediría medio pan y un libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las reivindicaciones culturales que es lo que los pueblos piden a gritos", señaló el escritor durante su intervención en Fuente Vaqueros donde animó "a los que no tienen medios, que acudan a leer, que acudan a cultivar sus inteligencias como único medio de su liberación económica y social".

Contra el libro, dijo "no valen persecuciones. Ni los ejércitos, ni el oro, ni las llamas pueden contra ellos; porque podéis hacer desaparecer una obra, pero no podéis cortar las cabezas que han aprendido de ella porque son miles, y si son pocas ignoráis dónde están". "Que esta biblioteca sirva de paz, inquietud espiritual y alegría en este precioso pueblo donde tengo la honra de haber nacido, y no olvidéis este precioso refrán que escribió un crítico francés del siglo XIX: "Dime qué lees y te diré quien eres", se despidió.

La edición, publicada por Kalandraka, es un reconocimiento a la calidad intelectual y literaria de un texto escrito con la pasión y la convicción de quien es una figura fundamental de la historia reciente. Las maestras y maestros también están presentes en su intervención para que inculquen el placer de la lectura a los más pequeños, además de animar a los mayores a nutrirse de lecturas de todas las tendencias e ideas, en aras de la pluralidad.