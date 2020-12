Muere Gregorio Salvador, amante de las palabras y subdirector de la RAE, a los 93 años

Gregorio Salvador Caja, uno de los mayores académicos de la lengua española, ha fallecido este sábado a los 93 años en Madrid. Uno de sus discípulos, el profesor de la UGR José María Becerra, lo ha definido como "un amante del buen sentido de las palabras, de la exactitud de las palabras, de la profundidad de éstas". Persona sencilla y apegada a sus raíces granadinas, el filólogo y académico fue un experto mundial en lexicología desde los años 80. Además de un firme defensor del español anticipándose a su gran proyección en la actualidad.

Salvador contaba, entre otros reconocimientos, con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio (1999) y la Medalla de Andalucía (2010). El profesor nacido en Cúllar el 11 de julio de 1927 era experto en lexicología y dialectología. Ocupaba la letra 'q' de la Real Academia de la Lengua desde el 15 de febrero de 1987, cuando tomó posesión de su silla con un discurso que trataba precisamente sobre esa letra y al que le respondió, en nombre de la corporación, su maestro Manuel Alvar.

El final de su discurso de ingreso en la RAE está relacionado directamente con su manera de trabajar, siempre en equipo: "En este otro abecedario de amor, de amor a la lengua española, en que se articula la Academia, me habéis señalado el lugar de la 'q' minúscula. Y he querido hablar de esta letra porque, aunque tal adscripción se deba a un puro azar, desde el momento en que fui elegido vi una clara relación simbólica entre ese signo y mi presencia en esta Casa. Es una letra minúscula; más, pues, de brega que de relieve, más de texto que de cabecera. Tiene además una concreta especialización, un limitado empleo. Y, sobre todo, nada vale por sí misma, si no la acompaña la u".

Fue bibliotecario (1990-1998) y vicedirector (2000-2007) de la Academia y ocupó la presidencia de la ASALE entre 1992 y 1998. Doctor en Filología Románica, Salvador ejerció como catedrático de Lengua Española en las universidades Autónoma y Complutense de Madrid y de Gramática Histórica en las de La Laguna y Granada. Estas dos últimas le nombraron doctor honoris causa, distinción que le otorgó también la Universidad de Alcalá de Henares. Fue miembro de honor de la Asociación de Hispanistas de Asia, de la Asociación de la Prensa de Madrid, correspondiente de la Academia Nacional de Letras de Uruguay, de la Academia Chilena de la Lengua, de la Academia Argentina de Letras y de la Academia Hondureña de la Lengua. Además de académico honorario de la Academia Colombiana de la Lengua y de la Academia Nicaragüense de la Lengua y presidente de la Sociedad Española de Lingüística (1990-1994). Recibió la Medalla de Honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (2004) y los premios de periodismo José María Pemán (1987), Mesonero Romanos (1995), César González Ruano (2001) y Mariano de Cavia (2004).

Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía, un hito

Fue autor de una decena de obras filológicas, entre las que cabe citar el Atlas lingüístico y etnográfico de Andalucía (ALEA) -en colaboración con su maestro Manuel Alvar-, que puso en valor el dialecto andaluz; Semántica y lexicología del español (1985); Estudios dialectológicos (1987); y La lengua española, hoy, en colaboración con el también académico Manuel Seco (1995). Escribió igualmente obras de ficción, como Casualidades (1994), El eje del compás (2002) y Nocturno londinense y otros relatos (2006). Publicó recopilaciones de sus artículos periodísticos, con títulos como El destrozo educativo (2004) y El fútbol y la vida (2007).

El alcalde de Granada, Luis Salvador, ha subrayado en su cuenta de Twitter sobre la muerte de Gregorio Salvador que entraña la pérdida de "uno de los mejores referentes intelectuales de nuestra querida España", al tiempo que ha expresado "el cariño y la admiración" hacia su figura entre las diversas reacciones suscitadas, sentimientos que ha dicho tener "toda la familia", después de aludir al filólogo y académico como "mi tío Gregorio Salvador".

Pérez Reverte: "Era mi padrino; uno de los hombres que más quise y respeté en mi vida"

Junto al alcalde de Granada una de las reacciones ha sido la del también escritor y académico Arturo Pérez Reverte, quien también en su cuenta de Twitter ha subrayado sobre Gregorio Salvador que era "el académico perfecto, tal vez, el último todavía en activo de los verdaderamente grandes". Pérez Reverte ha explicado que "durante 17 años nos sentamos uno junto al otro en las comisiones y en los plenos" y ha recordado que "fue él quien dio la réplica a mi discurso de ingreso en 2003". "Era mi padrino en la RAE, y uno de los hombres a los que más quise y respeté en mi vida", se ha sincerado.