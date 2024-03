El orgullo friki invade este fin de semana Granada: guía para no perderse

Hace tiempo que lo friki dejó de ser minoritario en España. La popularidad de las distintas películas de Marvel o de adaptaciones de libros de fantasía como Juego de tronos, o más recientemente el éxito del live action de One Piece, han terminado por romper la imagen de esta cultura como algo minoritario, al contrario, cada vez es más mainstream. Pese a todo, los que profesan esta religión siguen mostrando su orgullo y en Granada tendrán una ocasión de lujo en el Ficzone, que el próximo fin de semana alcanza su duodécima edición.

Un evento, que acogerá la Feria de Muestras de Armilla, centrado para los ya iniciados en este mundo, pero que abre sus brazos (y sus puertas) para todo aquel que quiera descubrir de que va eso de ser un friki.Si algo tiene este mundo es que, por amplio, engloba a todo tipo de gente. Así, los más clásicos, aquellos que entraron en este mundillo en el siglo pasado de la mano del recientemente fallecido Akira Toriyama y su Dragon Ball, comparten ahora gustos y aficiones con las nuevas hornadas de fans que han descubierto este universo gracias a las nuevas adaptaciones de la historia.

Lo mismo ocurre con los superhéroes, hay una masa de fans que comenzaron a leer las historias de Batman, Superman y compañía hace años, a los que ahora se suman los nuevos fans que han entrado tras la popularización de las películas y series protagonizados por hombres (y mujeres) con capa.

De hecho, en el mundo del cómic, Granada tiene mucho que decir y en esta edición de Ficzone se dejarán ver autores de reconocido prestigio como Gabriel H. Walta, Lola Moral o el recientemente adoptado Isaac Sánchez, anteriormente conocido como Loulogio, su nombre en YouTube.

Y es que las redes son también parte fundamental de esta cultura, que ha visto en este invento formas de acceder (muchas veces ilegalmente) a contenido que quizá hace unos años no estaban al alcance de todos o que, con el paso del tiempo, han quedado descatalogados.

Pero sin duda son los universos en línea y los juegos online los que mejor ejemplifican esta nueva corriente. Si antes eran los futbolistas los que movían las masas, ahora son los eSports, y sus principales estrellas, los que ocupan ese estatus, con su correspondiente crítica por sedentarismo, todo sea dicho.

Y es que, pese a todo, no se puede negar que la cultura friki tiene, como todo, su lado negativo y no está exento de críticas, las cuales desde la propia comunidad se han propuestos eliminar, de ahí que en este Ficzone la organización se ha adscrito a la iniciativa internacional Cosplay is not consent, tratando de establecer límites entre la admiración (en este caso a un cosplayer) y el acoso. Además, junto a esto, se ha establecido un punto antiacoso (que ofrece un lugar seguro cuando una persona sienta que que se está vulnerando tu espacio personal) y un sistema de pulseras con código de colores, que servirá para que cada asistente indique al resto de qué forma desea interactuar con el público.

Aquí va una pequeña guía para no perderse en el submundo de términos y referencias que maneja esta cultura.

Cosplay

El cosplay es, sin duda, una de las punta de lanza de este tipo de eventos, al menos de puertas para fuera. Básicamente, consiste en disfrazarse de algún personaje de un videojuego, serie o manga, algo similar, salvando todas las distancias, a lo que ocurre en Halloween. Decimos básicamente porque este idea ha ido evolucionando hasta alcanzar cotas de perfección increíbles, haciendo muchas veces difícil distinguir la realidad de la copia.

Juegos de mesa

Aunque alejados de los tradicionales parchís o la brisca, los jóvenes no han dado de lado a los juegos de mesa, muchos de ellos fabricados por empresas independientes que, a su vez, ofrecen contenido para todo tipo de público, desde los más clásicos de cartas a otros más complejos, y no por ello menos conocidos. En definitiva todo un universo que niega esa creencia tan extendida de que los jóvenes de hoy solo están pegados a la pantalla.

Merchandising

Quizá uno de los peros que se puede poner al mundo friki es su necesidad de rentabilizar cada idea. Así, cualquier serie, película, libro, manga,... que gane algo de popularidad entra de lleno en el mundo del merchandising, y no tarda en haber una lista sin fin de productos inspirados en su universo. Los puestos de este tipo de productos, de mayor y menor calidad (y precio), son un fijo en este tipo de eventos.

eSports

Pese a que los juegos de mesa siguen vivos entre las nuevas generaciones, no se puede negar que los eSports tienen también una mayor acogida. Videojuegos como el League of Legends o más recientemente Fortnite son casi religión para una parte de la sociedad que ve en sus profesionales lo mismo que sus padres veían en las grandes estrellas del fútbol. Un evento como Ficzone no podía dejar de lado este tipo de deportes, que estarán presentes en su edición.

Jugger

Los deportes (de toda la vida) también tendrán lugar en Ficzone, con el jugger, un deporte de equipo que mezcla elementos del rugby y el softcombat que promueve valores tradicionales como el compañerismo o el respeto. Aunque no tan conocido como el fútbol o el baloncesto, se trata de una disciplina en alza que cuenta incluso con una asociación en la provincia que prestará sus servicios para este evento.

K-Pop

El pop es la música predilecta entre los jóvenes, eso apenas ha cambiado. El problema es que si antes los referentes venían de Liverpool, ahora vienen de bastante más lejos, concretamente de Corea del Sur, un género (que pese a su nombre incluye también elementos de rap o rock), que empezó a popularizarse con el cambio de siglo y alcanzó una de sus cotas más altas con BTS, algo así como el One Direction asiático.

Realidad virtual

La realidad virtual hace tiempo que dejó de ser ciencia ficción y es cada vez un elemento del día a día, o casi. Aunque no estrictamente vinculado al mundo friki, aunque muy vinculado al mundo de los videojuegos, sí que tendrá su espacio en esta edición de Ficzone y puede ser una buena oportunidad para acercar los dos bandos y demostrar que hay cientos de elementos que, diferentes en las formas, unen a los dos por el contenido.

Dragon ball

Si hay una noticia que ejemplifica que la cultura friki ya no es minoritaria, es la muerte de Akira Toriyama. Al conocerse, por sorpresa, el fallecimiento del mangaka fueron cientos, miles, de seguidores de todo el globo los que mostraron sus condolencias y tristeza por la pérdida. Ahora, Ficzone dedicará parte de su programación a la obra del autor, que es ya inmortal, incluyendo una Genkidama gigante a modo de homenaje.

Comic

Quizá uno de los elementos más conocidos de eventos como el Ficzone es el de los comics (o los mangas), otra de las puertas más habituales de entrada a la cultura friki. Avivado por el éxito de las películas, son cada vez más los que se pasan al papel para leer las aventuras de sus personajes favoritos, en un mercado donde lo independiente también cobra fuerza y mira de tú a tú a las grandes casas editoriales.

Meet & Greet

Uno de los principales atractivos de este tipo de eventos es la posibilidad de desvirtualizar a tus ídolos y tomarte unas fotos con ellos o, incluso, llevarte un autógrafo en lo que se conoce en el mundillo como meet & greet. Durante este fin de semana se pasarán por Fermasa nombres de los más variopintos, desde Loulogio al youtuber El Quinto Emperador, pasando por Masahiro Emoto (Tokyo Revenger), uno de los invitados especiales de este año.