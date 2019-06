La otra mirada del Bull Music Festival: cómo se vivió desde dentro

Desde que Maldito Megías y los Decadentes se subieron al escenario Graná Brugal el viernes a las cinco de la tarde hasta que lo hizo Rapsusklei la madrugada del domingo pasaron 35 horas y media y 16 artistas que, junto a los que se subieron a los otros dos escenarios del Bull Music Festival, sumaron un total de 45 grupos que durante dos días inundaron de música y buen rollo el recinto del Cortijo del Conde de Granada.

El Bull se ha consagrado como el festival de referencia de la primavera granadina y en Granada Hoy hemos contado todo lo que ha dado de sí, pero... ¿cómo ha sido vivirlo desde dentro? Eso lo saben bien quienes han disfrutado de esta tercera edición que ha sido contada, cómo no, a través de las redes sociales.

Maldito Megías y los Decadentes fueron los encargados de inaugurar la III edición, tras los que cogieron el testigo Koel, grupo que la @influfestival escuchó y aprovechó para inmortalizar el arranque del festival:

La tarde continúo con Mr. Kilombo, que sorprendió y sacó a cantar junto a ellos a Rozalen, y es que la artista llegó a salir hasta tres veces durante la primera jornada del Bull:

Eso sí, antes estuvieron Martina Karsch, Fuel Fandango y Los Zigarros, que comenzaron a calentar el ambiente para los platos fuertes de la noche:

Y después llegaron los 'errantes' granadinos, los Niños Mutantes, que tampoco defraudaron:

Y "a toda velocidad" llegó La Pegatina, que pegó (y bien fuerte) con su Mari Carmen, aunque aún no se había llegado al aftehours:

Tampoco defraudó Sex Museum que hizo de antesala al que se coronó como el rey de la noche, el rapero Nach:

Tras el que llegó Medina Azahara, los granadinos Ayax y Prok, Innmir y Jason Cenador, todo ello mientras en la zona Underground Tent, siete DJ se encargaron del lado tecno del festival.

¡Cuánto he disfrutado el día de hoy!Qué bonita es Rozalén, que rollazo tiene la pegatina y como me encanta Medina Azahara (me recuerda tanto a mis padres). Los demás también genial. ¡Qué guay ha sido!#BullMusic2019 ✌🏻❤️