El investigador literario, autor de Javier Egea: la búsqueda de una poesía materialista, no conoció personalmente a Javier, pero si ha escuchado "testimonios de familiares, amigos, gente que estuvo cerca". "Siempre he considerado a Egea, más al de idealizaciones, una persona honesta y coherente con su forma de ver y entender el mundo", destacó Jaramillo, que define a Quisquete como " uno de los poetas más importantes de los últimos 40 años de la poesía española ". "Él se tomaba en serio la poesía. Eso ya le honra, teniendo en cuenta los tiempos que corren donde vemos que cualquiera parece que puede ser poeta. Él es un ejemplo de respeto a la poesía y de amor a la poesía bien hecha. Fue consecuente con su ideología , con creer en la revolución y querer transformar el sistema de vida", subrayó el profesor.

Algunos textos del catálogo

Justo Navarro

Éramos comunistas, y entonces nos llamábamos con otros nombres, nombres de guerra les llamábamos: era el deseo de ser otros. Él fue Juan y yo Félix, o algo así, ya casi da lo mismo. Estuvimos en la misma célula. Qué palabras, qué tiempos: célula. Pero estar en la misma célula suena a compartir algo vital, íntimo. Creíamos luchar por la libertad, la igualdad y la fraternidad. Por lo menos nos jugábamos nuestra libertad, y, en premio, alguna vez nos sentimos libres, iguales y fraternales.

Olalla Castro

La verdad del poeta es la verdad de la herida, de esa fractura incurable, de ese dolor que le causa el sentirse, no ya extraño en el mundo externo, sino extraño en su propio mundo de conciencia, penetrado también en su interior por el discurso del poder (no olvidemos que es el poder quien produce parte de nuestra subjetividad, y que su huella es profunda y difícil de borrar, por más que tratemos de detectarla y combatirla). Y, como la herida de Egea es tan profunda, como las magulladuras visten a diario al poeta y el dolor es la espina dorsal que paradójicamente le sostiene, no sólo la realidad exterior se vive con extrañeza; también los propios sentimientos, las relaciones personales, las palabras, el amor, la cotidianidad en todas sus facetas, se tiñen de desconcierto. No hay diferencia, pues, entre la lucha ideológica, pública, y la batalla interna, en la que el yo poético se juega a reconocerse a sí mismo.

Luis García Montero

Javier, Álvaro Salvador y yo hicimos muchos recitales juntos en institutos, colegios mayores, facultades y centros culturales. Cuando se trataba de un instituto, Javier solía empezar leyendo 19 de mayo, porque le gustaba explicar el día que perdió su virginidad ante un auditorio de jóvenes con los ojos muy abiertos, sorprendidos de que la poesía no fuese una disciplina solemne y enclaustrada en los libros de textos, sino un modo de empezar a pensar seriamente en la vida. [...] En 19 de mayo, junto al anuncio de de la mejor poesía de Javier, hay una evocación de las miserias provincianas de la Granada de posguerra y de los bajos fondos de la autodestrucción. La plenitud de la sexualidad conquistada roza con un decorado sórdido, frío, perteneciente a unos años sin duda anteriores a nosotros, pero que él se precipitó a vivir de un modo estremecedor.