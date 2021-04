Desde la piscina de Nirvana al cruce de Abbey Road: un largo viaje por la historia de la música

El mítico cruce de Abbey Road, la piscina de Nirvana, el mural de Elliott Smith, la pared de los Ramones... Las portadas de los discos más icónicos del último siglo esconden anécdotas e historias dignas de ser leídas. Lo cuenta Julio Le Marchand en Under Covers. Historias en cubiertas (Ondas del Espacio, 2021), una guía de viajes donde el granadino reúne las localizaciones de 100 portadas de trabajos musicales. La editorial presume del proyecto de esta manera en su página web: "Se trata del primer atlas discográfico para hacer turismo musical por los lugares de las portadas de discos, con fotos, anécdotas y curiosidades". Además, junto al libro se entrega un código con un mapa virtual para revisitar las ubicaciones en cualquier momento y desde cualquier lugar, además de una lista de canciones con música de todos los discos incluidos para escucharlos mientras se lee.

El volumen, pensado para amantes de la música en general, tevela secretos y anécdotas de estas portadas legendarias, las peculiaridades de los lugares a los que están vinculadas, las razones por las que se eligió una ubicación concreta o cómo se desarrolló el proceso creativo para conseguir la instantánea definitiva. El arquitecto decidió embarcarse en el proyecto en marzo del año pasado, en pleno confinamiento, ante la imposibilidad de salir, viajar o asistir a conciertos en directo. Finalmente, tras un trabajo ingente y una exhaustiva labor de investigación que le llevó a recorrer el planeta a golpe de click por Google Maps y Streetview, acabó materializándose en este largo y apasionante viaje por la historia de la música.

El volumen se ha podido publicar gracias a una campaña de micromenazgo. En el libro se incluye referencias a artistas clásicos como los Beatles, Bowie, Pink Floyd, U2, Led Zeppelin, R.E.M., The Doors, y otros más contemporáneos como Tame Impala, Arctic Monkeys, Arcade Fire, Radiohead, Oasis, sin dejar de lado otros géneros desde el hiphop (Beastie Boys, Nas, Eminem, Kendrick Lamar) hasta la electrónica (Chemical Brothers, Boards of Canada, Dj Shadow), o artistas de culto como Mazzy Star, Galaxie 500, Black Sabbath, Fugazi, American Football, Minor Threat, Dead Can Dance, Replacements, Slint o Kyuss. Le Marchand ha participado, junto a Alfonso Méndez, en la edición de otros libros como De viaje por Los Planetas; 091: Aullidos, corazones y guitarras; y Niños Mutantes. 20 años, 20 canciones; y el cómic Historia inventada del punk a cargo del dibujante Juarma y el escritor Jorge B. Ortiz.