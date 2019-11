Las playas de la Costa de Granada ilustran el nuevo videoclip de 'Mediterráneo' homenaje a Serrat

A finales de los años 70, un vecino de Huétor Vega aficionado al cine grabó decenas de imágenes de la Costa de Granada. Lo hizo durante las vacaciones, cuando su trabajo de camionero -entre otros muchos- se lo permitía. Las playas de Calahonda, Motril, Salobreña, Almuñécar y La Rábita quedaron inmortalizadas por su cámara Super 8. Antonio Ariza Muñoz no se imaginaba entonces que aquellos vídeos ilustrarían 40 años después un homenaje a Joan Manuel Serrat y a la universal Mediterráneo.

"Mi padre cedió una serie de vídeos a la Diputación hace un tiempo. Gracias a ellos, Warner Music se puso en contacto con nosotros para pedirnos el material y montar el vídeo", explica el hijo de Antonio Ariza Muñoz, el autor de las imágenes del 'lyric video' de la nueva versión de Mediterráneo, a cargo de Jorge Drexler, que forma parte del disco Hijos del Mediterráneo. Mujeres en sus tumbonas, pescadores faenando y niños correteando por la orilla protagonizan la filmación, un valioso testimonio a todo color de aquella Granada que vivía sus primeros años de democracia.

"Él nunca pensó que todo lo que grababa hace más de 40 años vería algún día la luz hasta que le propuse subirlo a internet -donde ahora cuenta con una cuenta en Youtube y una página de Facebook-. Tiene una filmografía increíble. Lo más impresionante es que sin tener idea de montar películas le ponía el sonido y comentarios en aquellos tiempos", declara orgulloso Antonio Ariza Velázquez.

Una vida enamorado de las cámaras

La vocación de este granadino por el cine y la fotografía despertó temprano. "Desde que era crío. Un primo de Alemania tenía una cámara super 8. Lo vi con ella en un boda y se me fueron los ojos detrás de aquello. Yo pensaba: "Ojalá algún día pueda comprarme una", declara entusiasmado. Ariza, que tenía 12 años entonces, trabaja como panadero. "Mi padre estaba enfermo. No teníamos ni para comer. Ganaba yo cinco pesetas al día repartiendo pan y amasando de noche", recuerda.

Las imágenes del vídeo de Mediterráneo las grabó a los 40 años con su primera cámara, una super 8. "Cuando me casé y me cambié de trabajo pude comprarme una. De Ceuta me la trajeron. Ay qué ilusión más grande cuando la vi", rememora. Al principio, dice, se equivocaba mucho. "A mí nadie me ha enseñado nada. No he ido a colegios. Cuando uno siente las cosas por dentro salen. Tarde más o menos salen", piensa Ariza.

El aficionado al cine cuenta cómo montaba esas grabaciones: "Las peliculitas esas pequeñitas las iba pegando en una bobina grande. Las llevaba a Fotocine Insausti en la Gran Vía. ¿La recuerda? Ahí le ponían una banda magnética y le grababa los efectos especiales: ruido, música, comentarios o el sonido en directo directo". "Los años de mi vida los he aprovechado al máximo. Cuando me jubilé viajé mucho. Me llevaba mi cámara y hacía unos reportajes preciosos", relata.

Este vecino de Huétor Vega ha tenido siempre muchas inquietudes. Ama el cine, la fotografía, la poesía y la música -sobre todo las bandas sonoras-. "No he tenido estudios ninguno porque siempre he estado trabajando, desde los 12 años. Lo que se lo he aprendido en la calle. La gente me ha enseñado mucho. Me gusta bastante la fotografía y el cine. También he leído muchísimo", señala orgulloso este amante de Lorca, Neruda y los tebeos, cuya afición por el séptimo arte le valió un homenaje en su pueblo el año pasado durante el Día de Andalucía. Ahora, su historia se une para siempre a la de la inmortal Mediterráneo.