¡Que salga Aristófanes!, la sátira de Els Joglars a la izquierda 'woke'

El XXVII Festival Internacional de Teatro de Humor de Santa Fe inauguró este sábado su XIII edición con la presencia de una de las compañías más míticas de la escena española: Els Joglars. Como La Fura o La Cubana, su nombre es sinónimo de éxito y rápidamente colgaron el cartel de 'No hay entradas' en la taquilla del Teatro José Rodríguez Tabasco con su estreno en Granada de ¡Que salga Aristófanes! La compañía catalana es un clásico inspirándose en otro clásico, porque en este montaje invita a los espectadores a la reflexión sobre los tabúes, lo identitario, la cultura de la cancelación o lo políticamente correcto a través de la figura del comediógrafo griego. En definitiva, los nuevos pilares de la sociedad actual. Para ellos hace girar su estructura dramática sobre la historia de un ex profesor universitario expulsado tras los escraches de sus alumnos que termina ingresado en un Centro de Reeducación Psicocultural.

Conocedor al dedillo de la historia de Aristófanes, decide representar con otros internos del centro una obra repleta de escenas en contra de la corrección política y de la moral imperante. Baste para hacerse una idea del funcionamiento del centro con el perfil de otro de los internos: un periodista binario que utilizaba el masculino y el femenino. En ese entorno en el que se imparten talleres de reeducación masculina y risoterapia como degradación de la propia comedia, durante los 80 minutos de espectáculo Els Joglars es capaz de zaherir todos los grandes pilares de la izquierda 'woke'. Un gran falo erecto envuelto con portadas de prensa escrita de diversos medios es el símbolo del ese debate sobre los límites de la moral y la libertad de expresión, con la censura de las redes sociales como pira y gasolina en el que cualquier tipo de duda o matiz se consume poco después de ser expuesta. Lástima que la media de edad del patio de butacas rondase la cincuentena.

Con este espectáculo ha comenzado el XXVII Festival Internacional de Teatro de Humor, que hasta el próximo 22 de octubre ha programado ocho obras dirigidas a todo tipo de públicos y en distintos espacios escénicos.

El resto del programa

El Festival continuará el miércoles 12 de octubre a las 20:00 horas con Proyecto Cultura y su obra Conquistadores, que durante una hora invita a reconciliarse con la historia y con el mundo, con teatro del absurdo con una puesta en escena contemporánea con la que se consigue que los presentes se rían de sus propias miserias sin necesidad de juzgar, pero sí de mostrar.