Las venus de Salar serán trasladadas al Museo Arqueológico el 12 de diciembre

A principios de esta semana estallaba la polémica por las venus de Salar. La Junta de Andalucía exigía al municipio la entrega de las dos piezas después de que el préstamo del Museo Arqueológico, dueño legal de éstas, llevara vencido más de un año. De lo contrario, la Delegación de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Cultura de la Junta podría denunciar al Ayuntamiento salareño ante la Fiscalía por un presunto delito de apropiación indebida. "Sólo pedimos que nos dejen tener el patrimonio en nuestro pueblo. Que las venus esté donde tiene que estar: en el pueblo donde aparecieron", defendía el alcalde de Salar. El miércoles, mil personas se reunían en una concentración en defensa del patrimonio de la villa romana.

Finalmente, las venus de Salar serán trasladadas al Museo Arqueológico el próximo 12 de diciembre. "Ésa es la fecha definitiva de entrega. Ese día es cuando tiene disponibilidad la empresa especializada", asegura Julio Román, jefe de excavaciones de la villa romana. La empresa SIT, la misma que llevó el Guernica al Reina Sofía hace 25 años, se encargará del transporte de las venus. Las dos piezas de incalculable valor se corresponden con la venus venera y la venus púdica encontradas en la villa romana en las excavaciones de 2012 y 2013.

"Las venus no van a venir hasta que intervenga la Fiscalía y envíe las fuerzas de orden a requisarlas", manifiestan fuentes cercanas al Museo Arqueológico, que creen que el Ayuntamiento de Salar está dispuesto a "crear un problema de orden público con tal de salirse con la suya". "El día que toque hacer eso -transportar las venus a Granada capital- volverán a convocar una manifestación a las puertas del Ayuntamiento para amedrentar y obstaculizar", apuntan fuentes cercanas al museo.

Preguntado por Granada Hoy, el jefe de excavaciones de Salar niega que vayan a organizar una manifestación el día que se trasladen las venus. "Ya hicimos un acto de protesta. Vamos a intentar que se suavice el tema, ya que hay buena predisposición desde la Junta. Se están reconduciendo el asunto para que las venus vuelvan pronto aquí. No queremos líos", afirma Román, que declara que ahora están centrados en "conseguir cuanto antes la financiación necesaria para colección museográfica".

Nueva exposición temporal en Salar

El municipio granadino y la Junta negocian ahora la cesión de las dos piezas para una nueva exposición temporal en el punto de información del Ayuntamiento, correspondiente con el Centro de Interpretación de la villa romana. "Estamos en contacto con ellos para traernos las venus nuevamente y que pasen el menor tiempo posible en el Museo Arqueológico", reconoce Román, que percibe que "hay buena predisposición" entre las corporaciones para que vuelvan a cederles la piezas con motivo de una nueva muestra.

"En ese periodo que este la exposición abierta queremos pactar con ellos la creación de una colección museográfica y un museo permanente donde se exhiban todas las piezas de la villa y del municipio", explica el jefe de excavaciones de la villa romana.

La Junta le ha dado al Consistorio salareño dos opciones: entregarle dos réplicas de 4.000 euros sin coste para el Ayuntamiento, donadas por la Dirección General de Patrimonio, o que, cuando marque el tiempo establecido por la ley, pueda solicitar una nueva exposición temporal donde otra vez se le volverían a ceder las venus.

"El museo planteó hacer unas copias para no dejar las vitrinas sin nada. Nos pareció una buena solución. Estábamos a la espera del informe para ver quienes nos las hacían. No nos negábamos al intercambio de las originales por unas copias. Pero desde hace un año no sabemos nada", cuenta Román. El delegado de cultura de la Junta en Granada, Antonio Granados, visitará la villa romana el cuatro de diciembre para conocerla. Allí le presentarán el proyecto de museo, cuyo encargado es el arquitecto Antonio Redondo Fernández.