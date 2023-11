“La inteligencia emocional y la IA formarán una alianza clave”

–¿Cuál es la relevancia de la III Gala de Inteligencia Emocional en el marco de la visión tecnológica que promueve el Círculo Tecnológico de Granada?

–Nuestra Gala reúne a más de 100 empresarios/as y autónomos/as de la provincia con la finalidad de conocerse y unificar el sector TIC y BioTIC en un mismo evento.

–¿Cuál es el objetivo principal que la Asociación busca alcanzar con este evento y cómo se alinea con la perspectiva tecnológica desde una mirada emocional?

–Desde la patronal estamos viendo que la sociedad en general tiende a abordar la inteligencia artificial en términos de cómo se está implantando, qué nuevos paradigmas se van a desarrollar, qué puestos de trabajo va a generar y cuáles puede destruir… pero, por más tecnológicos que seamos, es la propia patronal la que quiere trasladar a nuestros asociados y a la sociedad en general que la parte emocional de la inteligencia nunca debe desaparecer y que se necesita esa inteligencia emocional para saber usar de una manera óptima la inteligencia Artificial. No podemos olvidar que el objetivo de la IA no es solo procesar, también es el de comprender las emociones humanas a través del aprendizaje y aquí es donde se alinean ambas perspectivas. Si los humanos no forzamos incluir las emociones en los desarrollos de la IA podemos enfrentarnos a un futuro muy complicado.

–¿Qué aspectos novedosos o destacados se pueden esperar de esta gala en términos de intersección entre tecnología e inteligencia emocional?

–A diferencia de años anteriores donde nuestros asociados fueron los protagonistas de las mesas coloquio para dar voz a las principales necesidades del sector, este año, en línea con la idea de destacar la Inteligencia Emocional, hemos apostado por un ponente de prestigio como es Luis Gutiérrez Rojas, Médico y Doctor Especialista en Psiquiatría por la Universidad de Granada y Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra entre otras titulaciones, premios y reconocimientos. El Dr. Gutiérrez Rojas nos ilustrará con una ponencia sobre Motivación e Inteligencia emocional en un mundo tecnificado, un tema candente y de total actualidad.

–¿Cómo considera que este evento puede impactar en la percepción y comprensión de la tecnología desde una óptica emocionalmente inteligente?

–Las personas asistentes a nuestra Gala son, en su mayor parte, empresas del sector TIC y nuestra intención es aportarles una faceta que consideramos muy importante respecto de la inteligencia artificial, dada la importancia que tiene la parte emocional en un ámbito laboral cada día más tecnológico. Queremos transmitir que las herramientas de inteligencia artificial son eso: herramientas; que deben estar ahí para ayudarnos a mejorar nuestras habilidades, no solo funcionales y/o productivas sino también desde una perspectiva emocional para conectar y relacionarnos de una forma positiva y más global, siempre haciendo un buen uso de ellas.

–¿Cuál es el mensaje fundamental que desean transmitir a los asistentes y al público en general a través de esta gala, en relación con la convergencia entre tecnología e inteligencia emocional?

–Aunque la tecnología avance a ritmos de vértigo, las personas siempre van a ser sujetos activos y pasivos que diseñarán, gestionarán, analizarán, programarán o repararán estas nuevas herramientas. Seguramente este tipo de nuevas tecnologías den paso a la incorporación de nuevos puestos de trabajo cuya labor sea analizar la toma de decisiones. En definitiva: detrás de la tecnología siempre habrá un equipo encargado de la parte emocional. La integración de nuevas tecnologías generará la creación de nuevos puestos de trabajo, no solo procedentes de las ramas de conocimiento TIC y BioTIC, sino de la sociología, filosofía, educación y de otras muchas ramas. No hay que tener miedo a la IA, hay que verla como una herramienta para mejorar la eficiencia y la precisión de ciertas tareas, lo que nos permitirá poder concentrarnos en otras áreas que requieren habilidades humanas específicas y, por lo tanto, emocionales, como la creatividad, la empatía, el trabajo en equipo y la toma de decisiones complejas.