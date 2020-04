Cuando la luna está en la séptima casa y Júpiter alineado con Marte. Es decir, la conjunción de los planetas, que es más o menos lo que vamos a necesitar, o mejor dicho lo que tendremos que esperar aquí, para conseguir que tal vez llegue el día en que todos nuestros representantes políticos se pongan a trabajar en la misma dirección. Es decir, en el interés de los ciudadanos, dejando en segundo plano sus intereses partidistas.

Para ayudar a esta empresa, que parece tan simple por lo obvio de su formulación como complicada si miramos a la trayectoria y actitudes de nuestros políticos, apelamos en este cancionero analítico a los sones y acordes de 'Aquarius'/ 'Let the sunshine in' ('Acuario' / 'Deja entrar la claridad'), un 'middley', himno de paz, que desde su aparición en el verano de 1969 no ha perdido su carácter voluntarioso y utópico, banda sonora en la preferencia por hacer el amor antes que la guerra. Un tema escrito para la película 'Hair', de Milos Forman, también un espectáculo musical en la aspiración 'hippy' del 'flower-power', que alcanzaría su plenitud cuando la era de Acuario sustituirá el virulento reinado de Piscis, bajo cuya égida hemos estado viviendo los desterrados hijos de Eva.

Frente a los anhelos de la canción, que fijaba esa conjunción marciano-jupiteriana a finales del siglo XX, los 'expertos' en astrología sitúan la nueva dimensión entre 2062 y 2680. Total, seiscientos años no son nada si febril la mirada, errante en la sombra, nos busca y nos nombra... Si es así, muchos de los que leen este cancionero alcanzarán a vivir esa mañana mágica en que, entrados en la nueva dimensión, todo será paz y armonía, los políticos dejarán de afilar sus zarpazos y trabajarán enfocados al bien común, cada uno desde sus legítimas posiciones de partida, pero sin zancadillas ni puñaladas traperas, ni tampoco escaladas verbales de descalificaciones que a la larga dificultan el entendimiento. Salvo que sea precisamente eso, la falta de entendimiento, lo que se persigue... En fin, que estábamos en 1969, cuando aparece este tema de hoy, el 'verano del amor', y como toda utopía, la realidad obnubilaba el conocimiento porque, según otros 'expertos', Júpiter forma un aspecto astrológico con Marte varias veces al año y la luna está en la Séptima Casa durante dos horas todos los días.

La Séptima Casa, por cierto, no está donde da la vuelta el viento o Cristo perdió el bolígrafo, sino que en términos astrológicos representa los vínculos de compromiso y cooperación incluso entre enemigos declarados. Lo dicho: Pablo Iglesias y Ortega Smith lanzándose flores desde sus respectivos escaños... La Quinta Dimensión, que es como se llama el grupo que interpretó esta fusión musical de dos canciones que hablan de que "then peace will guide the planets / and love will steer the stars" ("la paz guiará los planetas / y el amor dirigirá las estrellas"), bajo "la Era de Acuario". Y aquí entra la segunda canción, en un ritmo más acelerado que el pausado y evocativo del futuro en que avanza la primera, una letra que incita a permitir "que el sol entre" y habla de niños jugando, olor a heno, hierba verde, clima para estar juntos...

'Deja entrar la claridad' es, en definitiva, el mensaje que quiere recoger este cancionero analítico. Es decir, en tiempos en que empezamos a hablar de desescalada, de fin del confinamiento, etcétera y para que no nos líen desde el Gobierno, al modo y manera en que lo han hecho cuando se ha decidido levantar restricciones a los menores de 14 años. Que lo expliquen con claridad. Tan solo eso. Sin mensajes contradictorias ni reproches de los unos a los otros, como si esos unos y esos otros no formasen parte del mismo Gobierno.