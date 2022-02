El día en que un camión de mudanzas se convirtió en una UCI móvil

Me animé a escribir este artículo después de ingresar en una UCI, donde tuve la experiencia de vivir la práctica de la Medicina no como médico, sino como paciente. Allí percibí la empatía y seguridad que el personal de enfermería transmitía a sus pacientes. Esto me hizo recordar sus grandes aportaciones a la sanidad, que viví como jefe de servicio de Medicina Intensiva y Urgencias del Hospital Virgen de las Nieves. Aportaciones que no solo no se reconocieron en su día, sino que muchas se han olvidado.

Las siguientes historias ponen en valor el trabajo de los profesionales de la Enfermería y evidencian su ímpetu, su generosidad y su gran competencia técnica. La primera historia está ambientada a principio de los años setenta del siglo pasado, cuando la modernización del Hospital General exigía su cierre y el gran obstáculo era que aún no había UCI móviles para trasladar enfermos con respirador. Las efermeras salvaron este escollo transformando un camión de mudanzas en una habitación de UCI. Es decir, crearon la primera UCI móvil de España. Una experiencia similar e innovadora para su época fue el transporte en helicóptero de pacientes graves a Madrid (gracias a la base área de Armilla).

Además de salvar vidas, impulsaron y ayudaron a hacer realidad el servicio de cirugía cardiaca para Andalucía Oriental. Por las mismas fechas un incendio en la UCI de traumatología, provocado al quemar los algodones de los santos óleos de una extremaunción, obligó a evacuar la Unidad. Todos los pacientes fueron trasladados a zonas seguras, excepto uno por su gravedad extrema. Entonces una enfermera decidió encerrarse con dicho paciente en una habitación, sellar las rendijas de las puertas con toallas mojadas y romper las cristaleras exteriores. El paciente se salvó y la enfermera salió indemne. Esta enfermera, Amparo Alcalde, fue un ejemplo de la generosidad sin límites de su profesión.

El tercer relato se inscribe en un cambio fundamental en la historia de los hospitales españoles: la sustitución de los documentos en papel, con los errores que conllevaban, por la documentación digital. Enfermería se puso a la cabeza del cambio liderando la informatización integral de su actividad en la UCI antes que cualquier otro colectivo del hospital. Su impacto en la calidad y seguridad de los pacientes, hizo que se viralizara a las unidades de cuidados intensivos de toda España. Esto sucedió 15 años antes de que los hospitales iniciarán su digitalización.

Otra aportación histórica del sector de la Enfermería fue su contribución a la remodelación integral del servicio de urgencias del hospital. Sus aportaciones provocaron un cambio radical en la estructura y circuitos de urgencias y su éxito fue tal que se exportó por toda España, siendo un ejemplo de esto su implementación en el emblemático Hospital de la Santa Cruz y San Pablo de Barcelona.

La última historia se refiere al cambio de modelo en la formación enfermera. La sociedad moderna requiere el trabajo en equipo, la construcción activa del propio conocimiento, la comunicación efectiva y el entrenamiento de por vida. El método docente basado en estas premisas se conoce como Enseñanza Basada en Problemas. Una enfermera intensivista, Ana Guillamet, fue pionera en Andalucía en sustituir la clase magistral por la Enseñanza Basada en Problemas. Este cambio radical se realizó en la Escuela de Enfermería del hospital. Y por su transcendencia irradió a todo el ámbito universitario andaluz. Esta aportación tampoco puede ser olvidada.

Para concluir quiero recalcar que un hospital necesita que sus profesionales se identifiquen con él y esto solo se consigue manteniendo su historia viva. Sentirse orgulloso de tu hospital estimula el sentimiento de pertenencia y superación. Mantener viva su historia puede hacerse dedicando espacios a sus hitos históricos, reconociendo la labor y los éxitos de las generaciones pasadas y explicando a los nuevos profesionales los esfuerzos y sacrificios que consiguieron llevar a este hospital a su brillante situación actual

Este artículo pretende un homenaje a toda la enfermería y auxiliares de enfermería de mi época y a su supervisora Carmen Cortés. También desearía que fuera un estímulo para las nuevas generaciones.