Un plan de apoyo para el hogar

Las humedades no sólo son un problema estético, también afectan a la salud. Por eso, es importante cuando aparecen los primeros signos en nuestro hogar tratarlas de manera eficaz para que no se conviertan en un problema grave. No solo deteriora los materiales y reduce el confort de tu vivienda, también puede ser la causa de enfermedades asmáticas y varios tipos de alergias. Existen diversas evidencias que van a señalar que tu hogar está sufriendo problemas de humedades. La más llamativa es la aparición de manchas de color gris o negro en las paredes o el techo, aunque es probable que se levante la pintura, que salgan manchas de salitre o eflorescencias. Otros síntomas que se dan es que aparezcan goteras al llover, que las ventanas se empañen en exceso y que los azulejos de tu casa estén húmedos o incluso mojados.

Ante estos signos de alarma, lo más importante en esos casos es buscar la manera de solucionarlo cuanto antes. Para abordar este tipo de situaciones, Murprotec ha lanzado un nuevo plan de protección de viviendas denominado 'Apoyo al Hogar: Avanzar juntos nos hace únicos'. Este proyecto nace con el objetivo de ayudar a la sociedad andaluza para garantizar la seguridad y salubridad en las edificaciones con humedades y mejorar la calidad del aire interior en todas las regiones de la comunidad autónoma.

El Plan contempla 10 medidas de actuación para ayudar y dar respuesta tanto a familias como instituciones de Andalucía que se encuentren en situaciones complicadas: desde humedades desencadenadas por una climatología adversa como tormentas, lluvias torrenciales, hasta situaciones socioeconómicas y sanitarias críticas. La primera medida que recoge el plan es realizar una actuación prioritaria y urgente en entornos donde residan colectivos de riesgo: mujeres embarazadas, infancia y tercera edad. Además, se realizará u diagnóstico gratuito, personalizado y desplazamiento a cualquier zona sin ningún tipo de compromiso. Todos los tratamientos contarán con garantía de hasta 30 años y un seguimiento personalizado de cada caso. Por otra parte, se estudiará de manera profesional la calidad del aire interior para asegurar las viviendas y se elaborará un certificado de salubridad del espacio tras realizar un análisis exhaustivo. También se verificará de manera previa y posterior de los tratamientos mediante análisis y diagnósticos profesionales. Finalmente, se tendrá acceso al Bono Social de Apoyo al Hogar con asesoramiento personalizado y descuento, y se ofrecerán las máximas facilidades para acceder a los tratamientos con financiación sin intereses. Tal y como afirma Juan Federico Gallardo, director de Murprotec en Andalucía "este es un plan pensado por y para los ciudadanos, no queremos que ningún andaluz con humedades o con una deficiente calidad del aire en interiores por falta de información o ayudas".

La compañía continuara haciendo formación y divulgación sobre las consecuencias para la salud de las humedades en los hogares. Y como siempre ofrecerán total disponibilidad y cooperación con instituciones públicas y privadas. Es lo que hay. Seguro.