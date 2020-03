"El periódico anunció / que el tiempo cambiará, / hay nubes negras en el cielo..." son los versos de apertura de una canción anterior a esta que hoy ameniza este cancionero para una crisis, pero su letra sería tan adecuada como este tema mítico e influyente, 'Have you ever seen the rain?' ('¿Has visto alguna vez la lluvia?'), creación de una banda legendaria, Creedence Clearwater Revival, o en su denominación más reduccionista: la Creedence.

Ocho días después de aquel en que fuimos conminados a la reclusión pensaba yo en qué estaríamos hoy diciendo a estas alturas del año si el coronavirus no hubiera irrumpido con virulencia en nuestras vidas. Las calles mojadas con las que amaneció el día y su huella efímera de una leve lluvia nocturna me llevaron de inmediato a esa segunda alarma que la pandemia oculta: una sequía galopante cuando hemos dejado atrás el invierno y casi consumida la cuarta parte del calendario.

De la alarma a la alerta. Estábamos a sábado -y creo que seguimos este domingo- en alerta amarilla por riesgo de precipitaciones. Pero el sábado amaneció con la misma estampa que en domingo y entre las diez y las once el sol se apoderó de la mañana. Unas gotas más por la tarde y -escribo en la mañana del domingo; a salvo de lo que ocurra esta tarde- la lluvia habrá pasado una vez de largo sobre nuestras cabezas, nuestras calles, nuestros montes y nuestros ríos. Y eso que el pronóstico de lluvia adelantaba las precipitaciones al jueves -ni gota- y al viernes -tampoco- e incluso también la pasada semana anunciaba una agua que tampoco cayó salvo en pequeñísima proporción de madrugada.

Afrontamos así una primavera en la cobra plena vigencia el tema de la Creedence, porque de dirigir su interrogante título, '¿Has visto alguna vez la lluvia?', sobre el común de la ciudadanía la inmensa mayoría de los granadinos responderíamos con un 'no' coral, según las escasas cuatro fechas de las 82 hojas del almanaque que lleva consumido este 2020 sin que esas precipitaciones tan necesarias hayan descargado sobre nuestras cabezas. Consecuencias de un cambio climático tan acusado que por buscarle un efecto positivo a este toque de queda generalizado solo encuentro un elemento a favor: la drástica reducción de gases contaminantes consecuencia del escaso tránsito de vehículos que estos días circulan por nuestras calles.

Ojo al dato, porque en Italia ya hay quien vincula coronavirus con cambio climático. Así que, entretanto, consolemos unos minutos de estos largos días largos con la audición de este clásico de una banda legendaria, Creedence Clearwater Revival, una de las más influyentes en la historia del pop, a caballo entre finales de los 60 y primeros 70. Fue precisamente en 1970 y dentro del álbum 'Pendulum' cuando apareció este 'Have you ever seen the rain?' que inmediatamente fue identificado como un himno contra la guerra de Vietnam que en aquellos días en que el disco salió al mercado extendía el teatro bélico de operaciones a Camboya.

Sus versos, que hablan de la calma que precede a una tormenta, parecían premonitorios de las consecuencias sociales que aquella guerra absurda supondría para la sociedad y la política de Estados Unidos. "¿Has vito alguna vez caer la lluvia en un día soleado? / Yo sé, no se puede detener", que anticipa la tormenta que se abatirá sobre las conciencias después de más de cinco años de una guerra que no se podía ganar. En realidad, años después John Fogerty, el ideólogo del grupo que compuso y pone voz a sus letras, explicaría que la canción nació inspirada en el conflicto larvado y latente con su hermano Tom, también componente de la Creedence, que a medio plazo terminaría con la disolución de la banda al estallar las tensiones internas por el calendario de giras y grabaciones que sus cuatro miembros no supieron conciliar.

'¿Has visto alguna vez caer la lluvia?' es uno de los títulos más conocidos -junto a 'Proud Mary'- en el éxito y reconocimiento internacional de Creedence Clearwater Revival y lo prueba la cantidad y calidad de artistas y bandas de fama mundial que versionaron el legendario título. Desde Rod Stewart a Bonie Tyler, pasando por Dire Straits, REM, Boney M o Spin Doctor, además de nuestros Héroes del Silencio -que no pasarán a la historia por su desganada versión de este título- y Juan Gabriel, con una grabación en español que titula 'Gracias al sol'. Y también Los Ramones, que -claro, con ese nombre- no podían faltar a la cita con este cancionero analítico.