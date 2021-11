Andalucía y González Jiménez

Se celebrarán durante este mes de noviembre numerosos fastos y jornadas a lo largo de la geografía andaluza, con motivo del VIII Centenario del nacimiento en Toledo de Alfonso X de Castilla, conocido como el Rey Sabio. En esta política cultural de conmemoraciones y aniversarios en la que ha caído la denominada agenda cultural, esta efeméride, sin duda, no debe pasar ni pasará desapercibida. Lo que actualmente conocemos como Andalucía se debe en gran parte a este monarca controvertido que, no solo amplió la denominada frontera que había ensanchado su padre Fernando III, sino que estableció las bases para su gobierno y sostenimiento. Puestos a enumerar padres de Andalucía, calificativo que en términos políticos adquiere a veces tintes tan exagerados como discutidos, Alfonso X sí que es merecedor de tal reconocimiento.

Andalucía, tierra de talento según la televisión autonómica, ciertamente que lo es, pero se confunde con frecuencia talento con ingenio o cualquier actividad no siempre exenta de ordinariez. El talento va asociado a la aptitud y la inteligencia, y esta última no está tan extendida. Entre tanto folclórico, cuentachistes y ganapanes varios, destacan con luz propia andaluces que han llevado a cabo una sólida obra literaria, histórica o artística, no siempre reconocida, pero esencial e imperecedera. Uno de ellos es el catedrático de Historia Medieval don Manuel González Jiménez. Este andaluz nacido en Carmona ha dedicado su vida a investigar nuestro pasado bajomedieval, un periodo crucial para conocer las raíces de lo que actualmente conocemos como Andalucía, dejando una escuela de medievalistas repartidos por toda nuestra geografía.

No le han faltado reconocimientos a la obra del profesor González Jiménez, pero todo parece poco cuando la deuda contraída es tan grande. En este mes tendrán lugar encuentros, conferencias, presentaciones de libros que, aprovechando la fecha del 23 de noviembre, festividad de San Clemente, en la que se estima el nacimiento de Alfonso X el Sabio, incluirán casi todos un homenaje al profesor González Jiménez. Valgan estas líneas como modesto reconocimiento a quien realmente es un hombre de talento y un auténtico padre de Andalucía sin aditamentos pintorescos ni folklóricos. Junto a la tan difundida Andalucía de pandereta existe esta otra culta, silenciosa y trabajadora que será la que permanecerá.