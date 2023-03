Una demoledora viñeta de Miki&Duarte en este periódico recoge a Sánchez y Feijóo echándose en cara todas las corrupciones habidas en sus partidos, a raíz del 'caso Mediador', con parlamentarios socialistas presuntamente implicados -prostíbulos incluidos como pago-, mientras un ciudadano comenta, sentado ante el televisor, "Ya estamos con el Y tú más", a lo que responde su esposa "Y tú más tonto por escucharles". Sí, los españolitos no sólo podemos ser tontos de remate, sino, lo que es peor, nos toman por tales, porque hace tiempo que nos preguntamos si la política es el lugar ideal para albergar corruptos. Pero todavía más grave es que cada vez que salta un caso de corrupción los partidos de los que han salido los corruptos se defiendan, ante los opositores, con el clásico 'Y tú más', como si tal cosa lo exoneraran de los delitos. Nadie imagina a un asesino o a un violador -salvando las distancias- recordándole al juez que hay cientos de asesinos y violadores para que su pena sea más benevolente. A ningún delincuente, abogado o familiar del mismo se le ocurriría utilizar ese peregrino argumento como atenuante.

En estos días, cuando la oposición pide comisiones de investigación, aprovechando ese caso puntual de corrupción política, la consigna gubernamental es la de 'Y tú más'. No se trata de aclarar las cosas, los asuntos negros, las cloacas del poder, sino de echar una cortina de humo para salir del trance puntual lo más favorablemente posible. Los ciudadanos asistimos asqueados a estos cruces de acusaciones y, en efecto, como dice la señora de la viñeta, el caballero que está viendo la televisión es el más tonto por escuchar a los políticos que se lazan esas acusaciones recíprocas. Le salva -y nos salva a los ciudadanos y a los comentaristas que miramos alrededor- el hecho mencionado de acabar preguntándonos si la política, como decía más arriba, es el lugar ideal para el medrar de los corruptos que no contentos con el sueldo del cargo no hacen ascos a sacar otras tajadas en sus ratos libres -que son muchos, en la mayoría-, incluyendo fiestas, orgías con prostitutas o comilonas, mientras se llenan de billetes bolsas de basura, cajas de zapatos o cuentas en paraísos fiscales, si a tanto llega,

El daño que hacen a la política y a los políticos honestos que se acercan a ella por vocación de servicio es inmenso y a los ciudadanos no se les puede pedir que acudan, dóciles como corderitos -o tontos de remate-, a elegir a sus 'representantes' en cada convocatoria electoral. Para salvar el respeto a la política y, sobre todo a la democracia, los partidos políticos, en su totalidad, deberían firmar un acuerdo de mínima dignidad para los que deambulan por ella. El 'Y tú más' es un argumento desvergonzado.