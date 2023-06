No, no y no, por tres veces niego, como Pedro antes que cantara el gallo, no les voy hablar de política, ni de elecciones próximas; total, después del verano, nos tiraremos otros cuatro años preparando las próximas, o incluso antes pues ya tenemos experiencia de repetirlas gracias a la nula capacidad de entendimiento de nuestra clase política.

A lo que voy, les hablo de lo que nos importa a los granadinos, en particular a los amantes del deporte de salón, es decir a los que sufrimos cambiando el canal y dándole al dedito para buscar resultados en las páginas de deportes o cambiando el dial de las radios. Somos felices todos esos granadinos sufridores del baloncesto y del fútbol.

Si hace pocos años atrás teníamos que rebuscar para ver qué pasaba con nuestros equipos, allá en las profundidades de la LEB Plata u Oro, o en la segunda femenina, ¿pero había segunda división de futbol femenino?, por no hablar de aquello de estar en el pozo abisal y profundísimo de la Tercera, en realidad la cuarta categoría, o incluso estando en la Segunda División por la que ahora suspiran ciudades como Málaga o Coruña.

Pues, ¡ciudadanos y ciudadanas de Granada!, la historia ha cambiado, los ciclos de la historia han mutado, albricias y loas a los dioses olímpicos y las diosas olímpicas (supongo), esos de los juegos. Granada se puede codear con capitales como Barcelona, Madrid, Bilbao o Valencia, esas que salen en todos los telediarios y noticieros casi todos los días para informarnos de inversiones y proyectos, ni siquiera Sevilla capital del sur de los sures puede compararse con nuestro deporte. Un equipo de la canasta en la ACB, salvándose como si ascendiera, y tres equipos de fútbol que han subido de categoría en poco más de dos semanas. No hay nada en la historia del deporte como lo acontecido este año. Nuestro Recreativo jugando en una categoría por la que llora La Coruña, ¿para qué queremos reivindicar la sede de la inteligencia si estamos en la Primera Federación? Y el equipo femenino de nuestro Granada CF, diez años después en la primera femenina, con un fútbol femenino con mucho más protagonismo que hace una década. La ex vicepresidenta Calvo podrá venir a Granada a ver al equipo femenino y defender los intereses de ‘su ciudad’, mano a mano con la alcaldesa de Granada. No se lo pierdan, los cambios de ciclo en el deporte tienen esas cosas. Vale.