He viajado a Praga con Kafka y a Dublín con Samuel Beckett sin salir de Doñana. He ido hasta las entrañas literarias del siglo XX en los versos de Caballero Bonald, que hoy cumple 93 años. "¡Escapar de la mella de los días iguales!", dice en su poema Sobre el imposible oficio de escribir. Me fascinan los capicúas, noche que se hace noche al final del día. Este 19 lo es en su terminación de 91, la cola numérica de 1991, el último año capicúa del siglo XX, al que siguió en el siglo XXI el 2002 y ya no lo habrá hasta el 2112. Faltan 93 años, los que hoy cumple Caballero Bonald. "¿Cómo poder saltar entonces la ambigüedad de la memoria?". ¿Qué candidato se haría ayer esta pregunta con versos del jerezano de Sanlúcar?

Nació en el 26 y en el 62, su particular capicúa, con sus 36 años, el guarismo del tiempo de sus guerras perdidas, regresó de Colombia y ganó el premio Biblioteca Breve con Dos días de septiembre. Ese año del regreso del poeta viene en las solapas del ganador y el finalista del Planeta de este año. Javier Cercas y Manuel Vilas nacieron en 1962 y están de gira, como Sabina y Serrat. Los versos de José Hierro con los que Manuel Vilas (Barbastro, 1962) entra en su novela Alegría parecen hechos a propósito de las dos muertes más simbólicas de ese año, las de Juan Belmonte y Marilyn Monroe. "Llegué por el dolor a la alegría. / Supe por el dolor que el alma existe. / Por el dolor, allá en mi reino triste, / un misterioso sol amanecía". Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) se fue a la guerra civil en Soldados de Salamina y en El monarca de las sombras que terminó, ésa es su tesis, con Anatomía de un instante. Es la crónica del primer 23-F, el de 1981. Porque hubo un segundo 23-F metafórico en la Cataluña en la que vive Cercas, gerundense adoptivo, con sus brunetes identitarios, sus cuarteladas vernáculas y la misma aversión a la Transición del 77 y a la Constitución del 78. En 1962, el año que vuelve Caballero Bonald de Colombia, que se quita la vida el Pasmo de Triana, se la quitan a Norma Jean Mortenson, la Marilyn nacida el mismo año 1926 que el poeta de la Marisma, nacen con un solo día de diferencia, gemelos asimétricos, Quim Torra (28 de diciembre) y Carles Puigdemont (29 de diciembre). Zipi y Zape de gira buscando a don Pantuflo entre Waterloo y San Quintín.