El Centro y siempre el Centro

Detectives de la basura para cazar a los que no echen las bolsas al contenedor. Es el titular que se puede leer en la página 9 de este diario (con otras palabras, en la primera). Y es la nueva idea del área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de la capital. La intención conlleva que técnicos del citado departamento abrirán y revisarán a conciencia las bolsas que se encuentren fuera de los contenedores. A partir de ahí iniciarán las pesquisas oportunas para descubrir al infractor y proceder a multarlo. Y ojo, que la sanción será, como mínimo, de 150 eurazos. La justificación dicen que pasa por acabar con situaciones insalubres y poner fin a la mala imagen que ofrece no dejar las bolsas de basura dentro de los contenedores. La historia es que, de nuevo, la medida se aplica en el Centro. Y es que en más de una ocasión da la sensación de que el resto de la capital no existe, como Teruel. En más de una calle de los 'otros' barrios no estaría nada mal que se aplique el Ayuntamiento en la limpieza. O en el baldeo, sobre todo en tiempo de calor.