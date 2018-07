Cuenca, sin foto

Granada Hoy abría la información de las páginas dos y tres de ayer con este encabezamiento: "La foto de la llegada del AVE se retrasará hasta después de las municipales de 2019". ¡Magistral! También podría haber titulado en corto y en castizo: "A Cuenca le quitan la vía". El alcalde, convertido en un retrátame y no me toques, en un Licenciado Vidriera de la política, incapaz de tomar una decisión y ejecutarla, ha perdido la foto, la segunda foto, en la que confiaba para aumentar sus posibilidades de continuar en el cargo. La otra, la primera, es la de la llegada del Legado Lorca al edificio de La Romanilla, con la que en apenas unos días ha llenado un álbum. Resulta que Ábalos, ministro de Fomento, pero no mago, ha cantado la verdad. Y la verdad es que nos han engañado durante lustros. El Tren de Alta Velocidad no tiene aún fecha de llegada y en abril del 2019 se cumplirán cuatro años de absoluta desconexión ferroviaria. Desde ayer sabemos que, probablemente, habrá que licitar de nuevo, modificar las condiciones a las empresas adjudicatarias y solventar problemas en el software del enclavamiento de Íllora. Esto no se arregla ni resucitando a Alan Turing, el padre de la informática e inventor de la máquina que permitió descifrar el código Enigma, utilizado por los nazis para encriptar sus mensajes durante la II Guerra Mundial.

Como diría Aznar con su extraordinario gracejo, los responsables de que a la provincia se le haya parado el reloj "no habitan en montañas ni en desiertos lejanos", sino que acaban de jubilarse o, en algunos casos, aguantan aún en cargos bien remunerados y dispuestos a sobrevivir a la eternidad. Son representantes que, desde el PP o el PSOE, engatusaron a la población durante lustros haciéndole creer que la llegada del AVE era inminente y que la fuente de sus males es la melancólica falta de empuje del ser granadino. Pero todo se ha clarificado en un repente. Si el PSOE, que controla las cuatro administraciones (Ayuntamiento, Diputación, Junta y Estado), no trae el AVE ni abre ruta por Moreda para trenes convencionales ni le da la foto a la que todo lo fiaba, a Cuenca sólo le faltará perder el fular. La marea será tal que lo veremos cien veces rojo y mil amarillo. Al alcalde las cañas se le han vuelto lanzas que apuntan contra su pecho de palomo. O sale ya el sol por Antequera o verá muy reducida la posibilidad de repetir. ¡Justo ahora que se estaba volviendo pedrista!