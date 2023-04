La actualidad ha puesto sobre la mesa, un tema polémico a raíz del anuncio de la maternidad subrogada de una conocida actriz española. Desde la autodenominada izquierda progresista hasta importantes sectores conservadores se ha rechazado y condenado enérgicamente esta práctica, que en España es ilegal (ley del 14/2006 sobre las técnicas de reproducción asistida, art. 10) y considerada una forma de explotación de la mujer y de violencia contra esta. Por otro lado, como se ha demostrado en otros casos, mercantilizar la filiación, a cambio de una transacción económica, no garantiza los intereses y derechos del menor. Lo cierto es que en los últimos 10 años, son casi 3.500 los nuevos ciudadanos inscritos en nuestro registro civil, y concebidos a través de la gestación por sustitución (o maternidad subrogada) en otros países donde esta práctica es legal. El recientemente actualizado Código Deontológico Médico, establece claramente que "la gestación por sustitución con contraprestación económica es contraria a la Deontología Médica. La comercialización del cuerpo de la mujer vulnera su dignidad". Sin embargo la gestación por sustitución altruista no es contraria a la Deontología Médica siempre que se preserve la dignidad de la mujer y el interés superior del menor. Este proceso además debería contar con "la regulación oportuna y el control de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida", según el citado código. El bien del menor, a priori es uno de los principales condicionantes y leyendo "entre líneas", habría que pensar no solo en el futuro bienestar económico de éste, sino también en el emocional, pensando que en determinadas casos, padres muy 'añosos', están condenando a ese/a menor a la orfandad en plena adolescencia. Por otra parte, es cierto que hay muy pocas mujeres que sin mediar compensación económica estarían dispuestas a gestar un hijo de otra; y que es difícil determinar si la madre gestante obtiene o no un precio por ello, pero al igual que en los trasplantes de órganos donde de forma desinteresada, familiares, amigos o personas anónimas que hacen gala de su generosidad, son donantes vivos de órganos o de parte de algún órgano (hígado), puede haber mujeres, que estén dispuestas a llevar a cabo una gestación altruista en beneficio de su hermana, amigo/a u otro familiar, haciendo realidad los deseos de paternidad/maternidad de estos/as, siempre (como en los trasplantes de donante vivo) con un estricto control judicial para proteger los derechos de todos y en especial del niño/a.