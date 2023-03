Los hermanos Juan José de Elhuyar y Lubice (1754, Logroño-1796, Bogotá, Colombia) y Fausto Fermín de Elhuyar y Lubice (1755, Logroño-1833, Madrid) son dos científicos españoles de trascendencia mundial. Químicos, ingenieros de minas y profesores. Sus trabajos fueron decisivos para la minería en España, América y Europa. En el año 1783, aislaron por primera vez el wolframio. Entre los años 1774 y 1786, trabajaron en la purificación del platino con el matemático, físico y químico francés François Chavaneau (1754-1842, Francia) que desarrolló su carrera en España. Como ingenieros de minas, estudiaron física subterránea. Las sesiones de la semana pasada en el Congreso, por la moción de censura, me llevaron a recordarlos. También la tabla periódica de elementos químicos, donde están ordenados por su número atómico, configuración de electrones y propiedades químicas. Podríamos analizar de manera semejante la situación de los escaños en el Congreso y el Senado. Por ejemplo, por su número atómico en las listas de los partidos, la configuración de su electrones en los pactos de poder y sus propiedades éticas. Recordemos que cada diputado representa a todos los ciudadanos españoles. Hay que recordárselo porque desgraciadamente mayoritariamente no lo hacen. De ahí los peligrosos desequilibrios químicos de nuestro Estado de Derecho. Mucha herrumbre. En su primer discurso, el presidente del gobierno empleó el glutamato para definir al partido que planteaba la moción de censura. En general, se aprende mucho de como formulan los políticos sus discursos. Al mismo tiempo también hay que estudiar el lenguaje no verbal y los matices estéticos. El diccionario de la Real Academia Nacional de Medicina de España lo define como "Un aminoácido que participa en numerosas vías metabólicas y el principal neurotransmisor excitador del sistema nervioso central. Es el responsable de uno de los cinco sabores elementales (umami-sabroso) y se usa como aditivo en muchos alimentos". Fue el químico japones Kikunae Ikeda (1864-1936, Tokio) quien acuño el término "umami", como resultado de sus investigaciones sobre el glutamato. En química la formulación consiste en la representación de los elementos que forman parte de un compuesto. No nos sirve la formulación que está haciendo la grey política. Demasiadas moléculas y átomos de corrupción. Que no nos roben más la fórmula.