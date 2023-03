La cita internacional del pasado jueves en Granada, con representantes de 15 países europeos y Japón, para asistir al primer comité directivo del proyecto IFMIF-Dones, más conocido entre el pueblo llano como acelerador de partículas que tendrá su sede en Escúzar, debe ser un núcleo donde engavillar algo tan necesitado en la provincia de Granada -no olvidemos que fue un reino hasta 1833- como es el progreso, tantas veces cercenado por las realidades de olvidos, frustraciones y hasta desidia tanto ciudadana como de las autoridades competentes, a las que Ganivet calificaba de "enanas". He escrito tantas veces sobre estos asuntos que hasta Andrés Cárdenas, en su apasionante repaso al anuario granadino en estas páginas, me daba la autoría -atención que agradezco del compañero y amigo- de una frase lapidaria que supongo encontraría en la hemeroteca: "Granada es un cementerio de ideas rubricadas de hermosos epitafios". Esperemos que, al fin, la apuesta por la ciencia y la tecnología tengan un final positivo negado a otros proyectos. Y lo esperamos, no ya sólo porque el Gobierno central -el que desdeñó la candidatura granadina para la agencia de la Inteligencia Artificial- y la Junta de Andalucía lo apoyen, junto a la Universidad, sino porque en él participan 16 países europeos y Japón, al que podrán sumarse otros, a fin de que Granada sea un punto de referencia en el estudio de procesos de innovación por una energía limpia -ahora hasta manejamos conceptos hiperbólicos de fusión nuclear para producir la energía emanada del sol, según dicen expertos-, que situaría a la ciudad y a la provincia en un campo de experimentación avanzado en este asunto vital. Las cifras de 700 millones de inversión en diez años, miles de empleos, muchos de ellos cualificados, son mensajes atractivos que el tiempo -hasta 2035 no estará en funcionamiento el complejo- dirá si estamos ante un futuro esplendoroso y, como dice el alcalde de Granada, "hemos convertido los sueños en realidad" o seguiremos el camino de otros importantes proyectos que siguen en el aire de la quimera o enredados en lo que he llamado 'velocidad Granada' que es otra ecuación científica para medir el no paso de las cosas.

Hay, además del asunto de la Inteligencia Artificial, adjudicada a Coruña, el anuncio de que la Junta impulsará la candidatura a la Agencia Estatal de Salud Pública, pretendiendo "convencer" -dice este periódico- al ministerio de Sanidad de la idoneidad de Granada. Sí: sobre derrotismos, fundados en la experiencia, saludemos este soplo vivificador de aire futurista y apoyemos lo que significa de renovación e innovación, no sólo científica o tecnológica, sino de mentalidad e inteligencia, que no será artificial, en la apuesta por una Granada acelerada.