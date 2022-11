Granada tiene futuro

Granada está viviendo un momento muy interesante en lo que se refiere a proyectos que pueden aportar un futuro muy prometedor para las nuevas generaciones de granadinos y granadinas.

Acabamos de asistir a la presentación en Granada y en Madrid de la iniciativa para conseguir albergar la la sede de la futura Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial en lo que sería un elemento de enorme importancia, porque abre posibilidades de desarrollo inéditas en nuestra ciudad, en nuestra provincia y en el conjunto de Andalucía.

Merece la pena señalar que la presentación de la iniciativa se ha hecho con un respaldo institucional de amplísimo nivel y en un contexto en el que podemos albergar, razonablemente, expectativas favorables a conseguir el objetivo de situar en Granada la sede de esta agencia. Las instituciones de Granada han dado un ejemplo digno de aplauso desde la unidad con una tarea y una iniciativa que hay que agradecer.

De igual forma, debe señalarse el importante apoyo institucional conseguido al proyecto del acelerador de partículas con la presencia en Croacia de los Reyes de España para unir fuerzas con aquel país y conseguir el respaldo que necesita la ubicación en Granada de las instalaciones para dicho acelerador de partículas.

Es un proyecto que también podría traer a Granada iniciativas punteras para nuestro desarrollo futuro; y, aunque lógicamente tenemos que ser prudentes, cabe expresar un optimismo inédito en nuestra tierra hasta ahora.

Este es el camino a seguir: la unidad de acción en relación a objetivos estratégicos. El trabajo conjunto sobre la base de nuestras fortalezas ya que, en este sentido, la Universidad de Granada y nuestros servicios públicos junto a las empresas ofrecen una solidez que permite aspirar a los objetivos más ambiciosos que podríamos imaginar.

En los próximos meses cabe la posibilidad de ver hechas realidad estas aspiraciones, aunque siempre hay que estar atentos a los competidores para no olvidar que todo no esta conseguido. No obstante, disfrutemos del momento.