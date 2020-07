Granada sigue luchando

La ciudad de Granada sigue tratando de combatir uno de los mayores males que nos aquejan como sociedad, la violencia de género. La Policía Local tuvo que intervenir en cinco ocasiones en asuntos relacionados con esta lacra en un periodo de doce horas, lo que supone una actuación cada poco más de dos horas. La página diaria de sucesos se tiñe de morado si sumamos la condena al vecino de Guadahortura por matar a su mujer o la investigación en Albuñol sobre una mujer extranjera (aquí no importa el pasaporte); y eso por no mencionar la condena que cayó sobre el ya exportavoz de Vox en La Zubia por no considerar a su mujer como un ser humano digno de respeto. La verdad está ahí fuera, aunque la pandemia mundial, la presentación de una nueva flota de autobuses o de una nueva marca para la ciudad no nos dejen verlo. Como siempre, estos detalles pasan inadvertidos hasta que debamos lamentar una desgracia mayor, y entonces todas las noticias principales cederán su lugar.