Rap de los hijos de PutinUna derecha con futuro

Hasel, mamón,/ mi libertad es tu prisión./ Aunque seas de Lleida, tu sitio está en Chirona,/ por mucho que chillen las vecindonas,/ guarda tu ira y tu rabia en la cartera Perona/ y tira pal trullo, capullo,/ que ya se escucha el murmullo,/ que viene, que viene,/ verás cómo se entretienen./ Atento a Jimmy el Cachondo,/ que en las duchas tiene fama de empujar a fondo./ Te advierto que a Mortadelo/ no volvió a crecerle el pelo; no seas lelo,/ si te sonríe, grita,/ tendrás suerte si sólo te mete la puntita/ de solomillo./ Pero tranqui, quillo,/ no creo que te duela/ más que a Bono un piolet en mitad de la sesera./ Seguro que es mejor que reventar por dentro/ cuando intentas poner tu coche en movimiento,/ como tantos policías andaluces,/ que ahora están criando malvas debajo de unas cruces./ Llama a tu papá burgués,/ que te saque de la trena y te encierre en su chalé./ Arresto domiciliario/ para el nen del empresario./ Ten confianza,/ puede que Monedero te pague la fianza,/ que te indulte Acción Sánchez, que se encadene Montero,/ que Maduro grabe un vídeo a pachas con Zapatero./ Ya tienes manifiesto y abajofirmantes,/ los que gritan ahora son los que callaban antes./ Dicen estar acojonados,/ que no pueden criticar las acciones del Estado,/ ¿pero qué Estado,/ el que vicepreside el machote morado?/, ¿el de Garzón, ministro trajeado?,/ ¿el de los miles de muertos mientras ellos estaban callados?/ Sí, los cementerios atestados,/ y ni una puta palabra,/ ahora todos desfilando, es una broma macabra./ ¿Qué coño hace Serrat con el tipo de la dacha,/ entre serpientes con hacha?/¿Hacerse perdonar que lo llamaran facha?/ Qué mala racha./ No está para carretera y manta,/ empieza a temblarle algo más que la garganta./ Micciono en el Mediterráneo, Estambul/ y sus noches de invierno/ y en los que pintan de azul/ la indecencia del Gobierno./ Niñatos en las calles,/ Madrid y Barcelona arden,/ Valencia y Granada,/ sin gasolina no sois nada,/ sólo basura desparramada,/ contenedores vacíos con odio en la mirada./ Como Echenique,/ el proyecto de cacique/ resentido con la vida/ que nos quiere joder a todos la partida;/ como el Coletas,/ casta influyente/ que se pasa a La Gente/ por la bragueta;/ como el sucio Hasel,/ que con la cabeza embiste y razona con los pies./ Pablo, Pablito, Pablete,/ los tres Pablos al retrete./ Que dejen de meter mierda/ y de injuriar a esta tierra./ En España no hay polonio/, arsénico ni cicuta,/ lo que hay es gente hasta el moño/de tantos hijos de Putin.

EXTRAPOLAR los resultados de las elecciones catalanas al escenario nacional parece aventurado. El sorpasso de Vox al PP y el estrepitoso fracaso de Ciudadanos son consecuencia exclusiva de la radicalizada situación catalana que lleva años enquistada. No creo posible que algo así pueda darse en Galicia donde el PP ha revalidado su mayoría absoluta y el fracaso de Vox y Ciudadanos ha sido absoluto. Tampoco en Comunidades Autónomas tradicionalmente gobernadas por los populares o en Andalucía, donde alcanzar la presidencia ha otorgado al PP una importante visibilidad. Más, cuando Vox ha sufrido la dimisión de su cabeza de lista tras ser imputado en un asunto judicial y su parlamentaria por Almería, tras abandonar el partido, se presenta públicamente como independiente en Falange Española de las JONS. Lo lógico en un partido que no recluta a sus candidatos entre la extrema derecha.

Lo acepte o no la señora Arrimadas, Ciudadanos entró en descomposición cuando el señor Rivera, queriendo liderar el centro derecha no hizo todo lo posible para constituir un gobierno moderado tras las elecciones de abril de 2019. A partir de ahí, sin implantación y con unos líderes regionales y locales provenientes de diversos partidos e ideologías, resultó difícil consolidar una alternativa creíble. Algo habitual en los partidos de aluvión. El voto de Vox, por otra parte, es el sufragio del enfado, el miedo, la radicalización y el rechazo. Lo hemos visto en toda Europa. La extrema derecha siempre es garantía de permanencia en el poder para partidos de izquierda. Nunca obtendrán el voto de la derecha liberal y difícilmente de la democristiana y alcanzar el gobierno resulta utópico, dados sus modos y planteamientos radicales. Es algo evidente en teoría política y la historia lo confirma.

El PP debe soltar mucho lastre: líderes anquilosados, profesionales mediocres de la política local y regional y casos de corrupción. Pero mantiene implantación nacional y una clara penetración en la mayoría de los municipios. Por todo ello, la única opción plausible es la de trabajar en una gran coalición o incluso en un partido que incluyera a toda la derecha democrática, conservadora, liberal y democristiana, que sea capaz de ofrecer al electorado un programa ilusionante, con un proyecto de futuro para España que vaya más allá del año próximo y aspire a diseñar un país líder y vanguardista para la próxima generación.