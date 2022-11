Susana Díaz no pierde oportunidad

Ya no es baronesa, pero participa en un programa de humor en Cuatro, lo que le da una tribuna nacional de la que carece en el Senado. Susana Díaz se manifestó el viernes en contra de la reforma del delito de sedición. "No se entiende tan bien en el sur como en Cataluña", aseguró la ex presidenta de la Junta, que no pierde la oportunidad de pellizcar a su anterior contrincante cada vez que hay ocasión. Y son muchas. En la imagen, Pedro Sánchez este miércoles en la inauguración de la autopista eléctrica Caparacena-Baza.