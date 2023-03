Ni el terrazón con vistas, la bañera redonda, los espacios puros o la piscina infinita. Parece que nada de esto es ahora, en el sector inmobiliario, mejor gancho comercial que el pedigrí de los vecinos. Quizás sea sólo una coincidencia y el asunto en realidad no pasa de la anécdota, pero al menos da bastante qué pensar. En el último mes varías personas me han hablado de su visita como posibles compradores a ciertas promociones inmobiliarias cuyo principal reclamo resultó ser algo así como la entrada en un club selecto. Los vendedores les aseguraban que tenían suerte de poder ver esos pisos porque su oferta estaba limitada a notarios, jueces, médicos, ejecutivos, abogados y algún político, pero “de los importantes”. No eran pisos para millonarios, pero tampoco para sencillos mileuristas. Y luego, por dentro, el inmueble era tirando a normalito. Con sus calidades y todo eso, pero sin lujos de revista.

Quienes me explicaban esto lo hacían con argumentos y posiciones casi opuestas. Sus reacciones ante el gancho comercial fueron también divergentes, dependiendo de su experiencia vital. En un caso era un aliciente, en otro, un reclamo intolerable. El fenómeno NIMBY (No en mi patio trasero), las estrategias del mercado, las reuniones de una comunidad de vecinos con abolengo... Todas las claves y reflexiones están en el artículo completo que, como cada domingo, llega de forma gratuita, en forma de newsletter, a los correos electrónicos de quienes se hayan registrado para recibir semanalmente este boletín de La Rayuela. Estás a tiempo, solo tienes que suscribirte pinchando aquí para recibir el artículo de este domingo. También lo encontrarás en la edición en papel de Granada Hoy y en formato PDF.