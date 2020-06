No es la cerveza-Homer Simpson, es simple guarrería

Con esto del coronavirus íbamos a salir mejores personas y muy concienciados de que había que incrementar las medidas de higiene. Pues no. No vale ya con no tirar al suelo guantes o mascarillas, hay que dejar más limpia la ciudad. Un barrendero no tiene porque tocar esa cerveza -que se hunde en el matorral como Homer Simpson huyendo de su incomodidad- que te has tomado tocando vete a saber qué, y si tiene pegado el Covid o no. Tirando la litrona al contenedor verde también se ayuda a no propagar el bicho. De verdad, eh.