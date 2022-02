La crisis del PP

Ya se había producido el sábado pasado, pero escribí en Diario de Cádiz que tenía que posponer la actualidad hasta hoy para comentar esa importante incidencia, en mi artículo del jueves. Y ahora lo hago. Fui militante de Alianza Popular, rebautizada como Partido Popular, los más de ocho años en que me dediqué a la política. En ese tiempo fui presidente del partido en la provincia de Cádiz y parlamentario andaluz en las dos primeras legislaturas. Luego Hernández Mancha ganó la elección a la presidencia del partido, frente a Miguel Herrero de Miñón y me llevó a su Junta directiva en Madrid, a cargo de las finanzas del partido, fácil de desempeñar porque no había ni una peseta y estuve a caballo entre el cargo de Madrid, el parlamento de Andalucía y mi despacho profesional. Como además he votado a AP o PP en todas las elecciones celebradas, creo tener un interés legítimo para opinar sobre la crisis actual.

Tengo que remontarme a la dimisión como presidente del partido de Mariano Rajoy, en 2018. Su Gobierno contaba como vicepresidenta a Soraya Sáenz de Santamaría y como ministra a María Dolores de Cospedal, pero tomó la decisión de no apoyar a ninguna de ellas para sucederle en el cargo, aunque no hubiere extrañado su apoyo a la vicepresidenta. Sí que se movieron mucho los partidarios de Pablo Casado, un joven de buen aspecto y florida oratoria, que obtuvo más votos que las dos abogados del Estado, que compitieron con él. Casado no tenía más ejecutoria que su dedicación al aparato de partido, cumpliéndose así el dicho de que en política los votos no van al que más se lo merece, sino a aquel de quien más se espera obtener.

Su gestión como presidente del partido, ha quedado gravemente comprometida en la polémica con Isabel Díaz Ayuso y con su hermano, acusándoles de tráfico de influencias y, lo que es peor, se ha aferrado al cargo, retrasando la convocatoria de los órganos de decisión. Su razonamiento parece muy simple: si accedo a dimitir, esto es irremediable y si aguanto, aunque se trate de un milagro, puede ocurrir algo que me permita seguir. Tanto Aznar como Rajoy (a Hernández Mancha no le han preguntado que yo sepa), últimos presidentes del partido, exigen su dimisión. Y ha tardado en hacerlo, pero lo ha hecho en el Congreso, con un discurso que le honra. Hay que estar de acuerdo con el que fue ministro del PP, José Ignacio Wert , que el PP llevó a cabo un procedimiento de selección del liderazgo totalmente inadecuado.