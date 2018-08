Los intereses creados

Cuando estudiaba la carrera de Derecho en Madrid me aficioné al teatro y acudía con frecuencia, como miembro de la claque, con entrada gratis o muy reducida de precio, aunque con la obligación, a cambio, de aplaudir cuando el jefe lo ordenaba. Una de mis obras favoritas era la del título, de Jacinto Benavente y llegué a saberme de memoria todo el prólogo que recitaba con maestría, Manuel Dicenta. "He aquí el tinglado de la antigua farsa…". En la obra, todo son mentiras, pero hay que mantenerlas y no denunciarlas. Mejor crear intereses que afectos y, en la obra, la solución inmoral del pícaro Crispín, aunque conocen su insolvencia, es aceptada, por el bien de todos.

Mucho me recuerda Crispín al presidente Sánchez, aupado a la Presidencia del Gobierno al haber conseguido que prosperara la moción de censura contra el presidente Rajoy, sumando a los votos de su partido los de la izquierda radical y los de los independentistas catalanes y los de, si estos lo consiguen, los de los nacionalistas vascos, que también querrán independizarse.

Los independentistas catalanes no se lo van a poner fácil a Pedro Sánchez y de hecho ya lo están demostrando. Creía Sánchez que la cuestión se arreglaba tratándolos mejor que el PP, que su talante bastaría para contentar al fugado Puigdemont y al bronco Torra. Poco han tardado en reclamar lo que ellos creían que se les prometió: el referéndum de autodeterminación, en el que dan por supuesto que más votos sí para la independencia que votos no supondría para la añorada Cataluña, Estado, ser soberana e independiente. Da igual que esto suponga vulnerar la "indisoluble unidad de la Nación española" que proclama la Constitución. No leo en la prensa que apoya a Sánchez que se refieran a esto ni de pasada: derogar tácitamente este precepto de la Constitución. Sólo Podemos dice a las claras que el derecho de los catalanes a ser independientes está por encima de la Constitución.

La conclusión es que este tema está bastante peor que hace un año, cuando aún no habían tenido lugar los plenos golpistas del 6 y 7 de septiembre. Y el colofón ha sido el inicial desamparo del juez Llarena, llegando a considerar que se trataba de "un asunto particular". Ahora Sánchez lo ampara gracias a la casi unánime reacción de jueces y fiscales. Y encima, en la demanda que han formulado, han traducido mal su resolución, cambiando del castellano al francés lo que en aquella era un condicional por un hecho cierto. Y Rufián diciendo que el juez Llarena es un lacayo de los despachos de Génova 13, sede del PP.