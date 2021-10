Para que no se diga que la música no 'pesa' y que a veces hay que llevársela a cuestas. Incluso, que no falten los enchufes, aunque tal como está hoy en día el precio la luz igual hay que pensarse muy mucho dejar de lado la música electrónica y volver a la cuerda de siempre. Lo que no admite discusión alguna es que buena parte de la música sirve para amansar a las fieras. Buena falta hace en este mundo cada vez más revuelto.