Un poco de mala suerte

Sierra Nevada es uno de los mejores lugares del mundo para estar, para disfrutar y para vivir la vida. Pero esta estación (la mejor de España y la envidiada del resto del país) no puede desquitarse de cierto toque cenizo. Ahora que se cumple la fecha redonda del Mundial de Esquí de 1996, siempre es curioso recordar aquella mala suerte de 1995 compensada de sobra en 1996 gracias a la intervención majestuosa que permitió la celebración de este inolvidable evento que puso a la Sierra granadina en el mapa nacional e internacional. No obstante, esa ironía del destino y esa percha de mala suerte siempre han acompañado a las espectaculares cumbres blancas andaluzas para el resto del mundo. Precisamente, en un año de nieves como el actual (no todos los son) la estación no puede disfrutar de los bienes que supondría tener las pistas llenas, a lo que hay que sumar la resentida economía de muchos paisanos que complica más la situación. Esperemos que la cosa pueda salvarse de la mejor manera y pronto sea de bienes igual que de nieves. Ojalá.