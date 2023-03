La maldad no tiene edad. Que sean chicos menores de edad no implica que la agresión cometida sea menos grave. La agresión sexual y violación es un delito con carcel para un mayor, la cuestión es por qué no para un menor. Según las dramáticas noticias publicadas sobre agresiones sexuales de menores a menores, se puede ser malvado con trece años y con menos. Se puede debatir por qué se llega a ser ignominioso siendo un crío pero estamos ajustándonos a comportamientos terriblemente reales. Puede que a esa edad no corresponda ser tan perverso pero cuando se ha cometido un delito de violación y agresión sexual contra una niña menor son el castigo y el correctivo necesarios los que tampoco deben tener edad. En las ultimas semanas hemos conocido una avalancha de casos de chicos, menores de edad, que en solitario o en grupo han violado y agredido sexualmente a niñas de 11, 12 y 13 años. Una niña de 11 años fue encerrada en un cuarto de baño de un centro comercial de Badalona donde seis chicos abusaron de ella. Otro menor de 15 años violó a una cria de 13 en Esparraguera, Barcelona y en el Vendrell de Tarragona cinco menores, tres de ellos con menos de 14 años, agredieron sexualmente a dos compañeras de 12 años en el patio del instituto. Otra agresión la cometieron dentro de un aula en cuya denuncia consta que se produjo ante el profesor. La pregunta que corre por las mentes de la mayoría es qué está pasando para que los niños sean tan agresivos y específicamente en temas sexuales. Las pocas respuestas que se manejan es que "son niños que han crecido sin límites", que hay un "extremado grado de permisividad". Al Fiscal Eduardo Esteban no le caba duda de que hay una pérdida tremenda de valores, una banalización del sexo absoluta por lo que habría que educar a los menores con una mirada crítica ante el porno violento, y frente a la falta de respeto que profieren, también, a los agentes de policia. Según el INE en el 2021 se cometieron 2.625 delitos contra la libertad sexual ejecutados por menores de edad. Miramos qué pasa en otros países. En Francia y Grecia los niños de 13 pueden ser imputados y en Países Bajos desde los 12. En Inglaterra a los 10 años ya se tiene responsabilidad penal. Parece oportuno que se revise en España si una niña violada debe seguir conviviendo en el mismo colegio y ciudad con su agresor, menor de 13 años, y éste continúe haciendo su vida en las mismas aulas que ella como si hubiera roto el cristal de una ventana con el balón de fútbol.