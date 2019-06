Éramos pocos y parió Zapatero

Los disparates se acumulan como si desde hace meses la vida pública de este país fuera el patio de Monipodio. No hay día sin sus disparates. Tras el sentencia de la Manada, Irene Montero dio a entender que el Supremo había cedido a grupos de presión ("Esta sentencia no sería posible sin el empuje del movimiento feminista") mientras desde el extremo opuesto el ex juez Serrano decía algo parecido (es una sentencia "cargada de condicionantes mediáticos y políticos") adornándolo con las barbaridades propias del populismo de extrema derecha. En las malas películas de terror al hombre lobo a veces se le veían los dedos a través de los rotos de su peludo disfraz y a Vox le asoma el lobo extremista bajo la piel de cordero. Ahí tienen a su portavoz murciano llamando "tiparraca" y "p…" a la ministra Delgado (la de "maricón" y "nenaza" en la conversación grabada por Villarejo).

Más disparates. En su intento de blanqueo de sus reales (Navarra) o posibles (investidura) apoyos radicales e independentistas la ministra Celaá dijo hace seis días que hay que asumir "con naturalidad" que "todos los escaños son legales y legítimos". Y ayer Adriana Lastra anunció que el PSOE va a aplicar un cordón sanitario a Vox en las Cortes pese a que tenga 24 diputados. Desde Cs y PP le han recordado el corte que Bildu dio a la ministra Delgado cuando el pasado diciembre, preguntada sobre la emergencia de Vox, dijo: "Hasta ahora todos los partidos políticos hemos aceptado la Constitución en nuestra forma de ser. Todos los que están en el arco parlamentario. Ha irrumpido un partido que en su ideario rechaza partes de la Constitución y esto es lo que tenemos que analizar. No los que tenemos. Los que tenemos son partidos plenamente constitucionales". Inmediatamente le contestaron desde Bildu: "A ver ministra del PSOE que para combatir al fascismo en particular, y la derecha en general no hace falta mentir. EH Bildu no avala ni le gusta la Constitución. Porque defendemos los derechos de los pueblos y la dignidad de las personas estamos en contra".

Para rematar reaparece Zapatero, principio del fin del PSOE, y larga que habló con Junqueras antes del juicio, que espera una sentencia "que no comprometa el diálogo" y que está a favor de "estudiar" indultos para los independentistas. Con lo que le ha hecho un favor a Rivera en su peor momento: con este PSOE no se puede ir a ningún sitio.