Mi amiga Coco Vida me ha regalado este refrán: "Cuando un tonto da con una vereda, / la vereda se acaba y el tonto se queda". Y este tonto va a continuar hoy por la vereda, agotada (¿?), que transitó la semana pasada, la del eslogan electoral: "Cuenca pone el mundo mirando a Granada". El lema encandiló a unos y horrorizó a otros. El comentario en redes de un 'viejo militante' del PSOE ha reabierto la vereda, y yo sigo por ella. Hablamos de algo local, las elecciones a la alcaldía de una capital de provincia española. A veces, el microcosmos se agiganta y toma hechuras universales. La antigüedad militante de bastantes 'viejos socialistas', o ugetistas, no se remonta más allá 82', cuando Felipe González gana las elecciones. Comprensible, muchos estuvimos en París en el 68', y al mismo tiempo marcábamos, ubicuos, el paso en el Cuartel de Marinería de San Fernando, en Cádiz. "Nunca fui muy entendido en las cosas del marketing electoral -explicaba este militante en su comentario-, la verdad: todo lo que no sea 'Vota PSOE' me supera, o no lo capto, o es que seré un clásico, que todo puede ser. Pero sí sé que lo fundamental es que se hable de tu eslogan… Y de él han hablado medios nacionales y regionales, cantidad de expertólogos, listólogos diversos, politólogos, consultores y estrategas de toda índole ideológica, y muchísimos ciudadanos de a pie, y todos coinciden en que ha sido un éxito rotundo". El comentario es esclarecedor. En tiempos, este comentario, propio de una reunión del comité local, no habría trascendido a la calle. Pero ahora, los partidos, y esto es un síntoma del estado de la democracia española, sin pudor alguno, confiesan que el fin justifica los medios y que no importa lo que se diga, sea cual sea el desatino, que lo que importa es que tenga repercusión mediática. El comentario deja claro que el partido, el poder, está por encima de todo. De los principios que dice defender, de cierta veracidad, de cualquier moral, de la democracia. Incluso, por encima de la incompetencia de los publicistas, porque el lema también se puede interpretar así: 'Cuenca está dispuesto a importunar con interacciones sexuales marcadas negativamente en el imaginario colectivo a los que ha puesto mirando a Granada, es decir: al mundo, a la galaxia, al cosmos, con todos sus agujeros negros.